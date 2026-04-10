Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане

MBANK представил решение в веб-версии MBusiness, которое позволяет владельцам бизнеса, бухгалтерам управлять выплатами сотрудникам без визитов в банк и бумажной волокиты.

Традиционно зарплатные проекты в стране остаются привязанными к офлайн-процессам: открытие счетов, изменение реквизитов и подключение сотрудников требуют времени. Новый сервис предлагает альтернативу — перевести все операции в цифровой формат.

По данным сайта MBANK, компании могут открывать зарплатные счета онлайн, подключать сотрудников, начислять и выплачивать заработную плату. Все операции доступны круглосуточно, 24/7.

Ключевые преимущества зарплатного проекта в MBusiness:

Подключение онлайн: компания открывает счет и подключает сотрудников без визита в банк. Открытие и ведение счета бесплатно как для организации, так и для персонала.

Управление сотрудниками: моментальное добавление на выплату или исключение из списка (например, при увольнении). Реквизиты обновляются автоматически.

Выбор карты и выплаты: сотрудник сам выбирает карту для зачисления. Можно использовать уже имеющуюся карту MBANK, не дожидаясь выпуска новой. Она автоматически получит статус зарплатной.

Бонусы для сотрудников: бесплатный выпуск карт VISA, снятие наличных в кассах банка без комиссии и начисление 2 процента на остаток в конце каждого месяца.

Двустороннее подключение: сотрудник через мобильное приложение MBANK может сам отправить заявку на подключение, указав ИНН организации. Бухгалтеру в веб-версии MBusiness остается лишь подтвердить запрос.

«Мы создали этот сервис, чтобы избавить бизнес от бумажной волокиты. Теперь зарплатный проект стал полностью цифровым: от заключения договора до зачисления денег. Бухгалтеры и предприниматели управляют выплатами в несколько кликов. Это превращает сложную рутину в быстрый процесс, доступный в любое время суток», – подчеркнул первый заместитель председателя правления по стратегическому и цифровому развитию MBANK Марат Торалиев.

Таким образом, зарплатные онлайн-проекты становятся не просто удобной опцией, а новым стандартом эффективности для бизнеса в Кыргызстане.

