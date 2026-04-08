MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026

30 марта 2026 года официальный старт кампании состоялся в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына. Мероприятие проходило под девизом «Деньги с умом — достаток в дом». В ходе открытия представители Национального банка КР и Союза банков провели диалог со студентами. Амбассадоры MBANК Mjunior Азим Азимов и его дочь продемонстрировали возможности приложения для обучения финансовому планированию.

Фото компании. MJunior Global Money Week

31 марта 2026 года образовательная программа продолжена в школах Бишкека. В ряде учебных заведений прошли интерактивные занятия по финансовой грамотности, включая игру CashFlow. Ученики 6-9-х классов в игровой форме изучали основы финансового планирования, различия между активами и пассивами, принципы инвестирования и контроля расходов.

По словам школьников, участники мероприятий получили практические знания о работе с деньгами и цифровыми инструментами. Педагоги отметили необходимость введения дисциплины финансовой грамотности с раннего возраста.

1 апреля 2026 года победители школьных турниров посетили IT-хаб MBANK площадью 14 тысяч квадратных метров. Участники ознакомились с внутренней организацией банка, включая работу подразделений по маркетингу, IT, клиентскому опыту и разработке продуктов. Председатель правления MBANK Максатбек Ишенбаев провел экскурсию и рассказал о стратегии бренда и образовательных инициативах банка.

В ходе мероприятия школьники тестировали функционал приложения MJunior, включая сервисы MMarket, MTravel и MTicket, которые позволяют планировать покупки и путешествия через мобильное приложение.

2 апреля 2026 года образовательная программа реализована в южной столице — Оше. Финансовая ярмарка в ОшГУ собрала более 600 участников, включая студентов и представителей МВД, Агентства по защите депозитов и MBANK. Эксперты банка консультировали участников по вопросам цифровой безопасности и современным банковским продуктам.

Завершающие мероприятия проходили в школах Оша имени Боконбаева и имени Макаренко. Школьники изучали защитные элементы денежных купюр, основы контроля расходов и методы планирования накоплений. Игровые сессии CashFlow позволили участникам практиковаться в управлении финансовыми ресурсами.

По данным MBANK, мероприятия Global Money Week 2026 показали востребованность образовательных инициатив в области финансовой грамотности среди подростков и студентов.

Лицензия НБ КР № 014.