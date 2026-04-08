19:56
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Бизнес

MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026

30 марта 2026 года официальный старт кампании состоялся в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына. Мероприятие проходило под девизом «Деньги с умом — достаток в дом». В ходе открытия представители Национального банка КР и Союза банков провели диалог со студентами. Амбассадоры MBANК Mjunior Азим Азимов и его дочь продемонстрировали возможности приложения для обучения финансовому планированию.

Фото компании. MJunior Global Money Week

31 марта 2026 года образовательная программа продолжена в школах БишкекаВ ряде учебных заведений прошли интерактивные занятия по финансовой грамотности, включая игру CashFlow. Ученики 6-9-х классов в игровой форме изучали основы финансового планирования, различия между активами и пассивами, принципы инвестирования и контроля расходов.

По словам школьников, участники мероприятий получили практические знания о работе с деньгами и цифровыми инструментами. Педагоги отметили необходимость введения дисциплины финансовой грамотности с раннего возраста.

1 апреля 2026 года победители школьных турниров посетили IT-хаб MBANK площадью 14 тысяч квадратных метров. Участники ознакомились с внутренней организацией банка, включая работу подразделений по маркетингу, IT, клиентскому опыту и разработке продуктов. Председатель правления MBANK Максатбек Ишенбаев провел экскурсию и рассказал о стратегии бренда и образовательных инициативах банка.

В ходе мероприятия школьники тестировали функционал приложения MJunior, включая сервисы MMarket, MTravel и MTicket, которые позволяют планировать покупки и путешествия через мобильное приложение.

2 апреля 2026 года образовательная программа реализована в южной столице — Оше. Финансовая ярмарка в ОшГУ собрала более 600 участников, включая студентов и представителей МВД, Агентства по защите депозитов и MBANK. Эксперты банка консультировали участников по вопросам цифровой безопасности и современным банковским продуктам.

Завершающие мероприятия проходили в школах Оша имени Боконбаева и имени Макаренко. Школьники изучали защитные элементы денежных купюр, основы контроля расходов и методы планирования накоплений. Игровые сессии CashFlow позволили участникам практиковаться в управлении финансовыми ресурсами.

По данным MBANK, мероприятия Global Money Week 2026 показали востребованность образовательных инициатив в области финансовой грамотности среди подростков и студентов.

MBANK, сделан в Кыргызстане!

MJunior — лучшее детям!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/369566/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
«Бизнес-кредиты» в Кыргызстане: 7 секунд, 16 процентов
Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
Кешбэк до 20 процентов с MPay
Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
Популярные новости
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
Бизнес
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
8 апреля, среда
19:42
Покрасили, но не убрали. Ларьки у памятника Панфилову в Бишкеке вновь появились Покрасили, но не убрали. Ларьки у памятника Панфилову в...
19:23
Студенты становятся драйвером благотворительности в Кыргызстане
19:06
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев выиграл золото
19:01
Казахстан и Кыргызстан возглавили рейтинг доступного отдыха для россиян
18:58
MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026