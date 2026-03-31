Бизнес

Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях

Лето уже на горизонте, а это значит, что вместо отдыха мысли родителей все чаще занимает грядущая «школьная гонка». Но в этом году беготня по кабинетам с папками документов официально отменяется. MBANK превратил сложный квест по записи в школу в пару кликов прямо в вашем смартфоне!

Почему это удобно

Больше не нужно записываться в очереди и тратить часы на визиты в учебные заведения. В приложении MBANK доступен сервис «Электронная школа», созданный вместе с Министерством просвещения Кыргызской Республики. Теперь зачислить ребенка в первый класс можно буквально за пару кликов прямо из дома. Все происходит онлайн, прозрачно и максимально быстро. Система сама знает, какие школы подходят вам по прописке, и подтягивает данные ваших детей автоматически.

Ключевые даты приема

Первый этап записи проходит с 1 апреля по 29 мая (10.00 — 18.00). В этот период система предлагает школы, закрепленные за адресом прописки родителя.

Второй этап проходит с 1 июня по 14 августа (10.00 — 18.00). Открываются все школы страны, но есть нюанс: записывать будут только туда, где еще остались свободные места. Сроки второго этапа могут быть изменены — при необходимости Министерство просвещения КР может их продлить.

Инструкция для тех, кто ценит свое время

  1. Откройте приложение MBANK и зайдите в «Сервисы» → «Гос. сервисы» → «Семья»

  2. Откройте раздел «Электронная запись в школу».

  3. Укажите ребенка для зачисления в первый класс — сведения будут загружены автоматически.

  4. Проверьте предложенные школы по вашей прописке, выберите язык и нажмите «Записать».

Когда на экране появится заветное «Зачислен», считайте, что ваше спокойное лето официально началось.

С MBANK запись в школу перестала быть головной болью и превратилась в минутное дело. Забудьте о бесконечных коридорах и душных очередях! Теперь вы управляете образованием своего ребенка прямо с экрана смартфона.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.

 
