«Бизнес-кредиты» в Кыргызстане: 7 секунд, 16 процентов

Когда бизнесу срочно нужны деньги на закупку товара, оборудование или аренду — время становится ключевым фактором. Задержка в несколько дней может стоить упущенной прибыли. На этом фоне банки начинают пересматривать условия кредитования, делая акцент на скорости и доступности.

Так, MBusiness снизил ставку по онлайн-кредиту для индивидуальных предпринимателей до 16 процентов годовых. При этом, как заявляют в банке, решение по заявке принимается всего за 7 секунд, а сам процесс оформления полностью переведен в онлайн-формат — без справок и визитов в отделение.

Фактически речь идет о попытке упростить доступ малого бизнеса к финансированию.

Максимальная сумма кредита составляет 500 тысяч сомов, срок до 36 месяцев. Кредит доступен для предпринимателей в возрасте от 18 до 65 лет.

Отдельно подчеркивается скорость получения средств: при сумме до 200 тысяч сомов деньги зачисляются на расчетный счет практически сразу. В случае более крупных сумм потребуется завершение процедуры в отделении банка.

Также предусмотрен так называемый период охлаждения после одобрения кредита. В течение этого времени клиент может пересмотреть принятое решение:

от 50 тысяч до 100 тысяч сомов — 4 часа;

от 100 тысяч до 200 тысяч сомов — 12 часов.

В банке отметили, что при суммах от 100 тысяч до 200 тысяч сомов дополнительно осуществляется звонок от сотрудника с номера 5353 для подтверждения заявки.

По данным MBANK, эффективная процентная ставка (ЭПС) составляет 18,53 процента.

Эксперты отмечают, что упрощение процедур и снижение ставок может стать важным фактором поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в условиях, когда предприниматели часто сталкиваются с нехваткой оборотных средств.

MBANK позиционирует себя как цифровой банк, созданный в Кыргызстане, и делает ставку на развитие онлайн-сервисов для бизнеса.

