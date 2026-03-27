Бизнес

В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки

Рассрочка традиционно считается удобным способом оплаты — покупку можно разделить на части и не перегружать бюджет. Однако в MBANK решили добавить к этому инструменту дополнительную выгоду и запускает акцию для всех пользователей сервиса M+.

Представьте, что рассрочка может приносить реальную прибыль — MBANK превращает обычные платежи в источник дохода. Теперь, разделяя стоимость покупки на части, вы не просто распределяете бюджет, но и получаете бонусы на свой счет. Это новый взгляд на шоппинг: покупайте сейчас, а зарабатывайте потом.

Банк запустил акцию для пользователей сервиса M+: если клиент закрывает рассрочку в течение 30 дней, то получает кешбэк до 2 процентов в виде бонусов.

Преимущества акции

  • Мгновенное начисление: бонусы падают в раздел «Мои бонусы» сразу после выполнения условий.
  • Доступность: оформление происходит онлайн в приложении MBANK за пару минут.
  • Универсальность: огромный выбор магазинов-партнеров.

Как получить кешбэк

Для участия необходимо:

  1. выбрать товар у партнеров MPlus;

  2. отсканировать QR-код или выбрать MPlus при оплате;

  3. оформить рассрочку от трех месяцев;

  4. погасить рассрочку полностью до 30 календарных дней;

  5. получить бонусы: размер кешбэка индивидуален для каждого мерчанта (до 2 процентов). Узнайте свой процент по факту совершения операции!

Срок действия акции: до 30 апреля.

Важно: акция действует во всех точках продаж партнеров MPlus, за исключением: MMarket; MTravel; сети супермаркетов «Азия»; АЗС «Бишкек Петролеум».

MPlus — покупайте сейчас, платите потом!

Лицензия № 014 НБ КР.
