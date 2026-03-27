В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки

Рассрочка традиционно считается удобным способом оплаты — покупку можно разделить на части и не перегружать бюджет. Однако в MBANK решили добавить к этому инструменту дополнительную выгоду и запускает акцию для всех пользователей сервиса M+.
Представьте, что рассрочка может приносить реальную прибыль — MBANK превращает обычные платежи в источник дохода. Теперь, разделяя стоимость покупки на части, вы не просто распределяете бюджет, но и получаете бонусы на свой счет. Это новый взгляд на шоппинг: покупайте сейчас, а зарабатывайте потом.
Банк запустил акцию для пользователей сервиса M+: если клиент закрывает рассрочку в течение 30 дней, то получает кешбэк до 2 процентов в виде бонусов.
Преимущества акции
- Мгновенное начисление: бонусы падают в раздел «Мои бонусы» сразу после выполнения условий.
- Доступность: оформление происходит онлайн в приложении MBANK за пару минут.
- Универсальность: огромный выбор магазинов-партнеров.
Как получить кешбэк
Для участия необходимо:
-
выбрать товар у партнеров MPlus;
-
отсканировать QR-код или выбрать MPlus при оплате;
-
оформить рассрочку от трех месяцев;
-
погасить рассрочку полностью до 30 календарных дней;
-
получить бонусы: размер кешбэка индивидуален для каждого мерчанта (до 2 процентов). Узнайте свой процент по факту совершения операции!
Срок действия акции: до 30 апреля.
Важно: акция действует во всех точках продаж партнеров MPlus, за исключением: MMarket; MTravel; сети супермаркетов «Азия»; АЗС «Бишкек Петролеум».
Лицензия № 014 НБ КР.