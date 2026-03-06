14:11
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Бизнес

Кешбэк до 20 процентов с MPay

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте, MBANK запустил акцию, которая позволяет получить статус «Платина» в программе MBonus всего за одну бесконтактную оплату MPay. Редакция 24.kg разбиралась, почему это важно для цифрового рынка страны и какую реальную выгоду получают клиенты.

Сегодня цифровизация — это инструмент экономии. Кыргызстанцы все чаще обращают внимание на инструменты кешбэка и бонусные программы. Однако зачастую «элитные» уровни сервиса в банках требуют больших оборотов по карте либо платной подписки. MBANK решил сломать эти барьеры.

Очень простая механика, чтобы получить привилегии MBonus «Платина»

Механика участия максимально упрощена, чтобы стимулировать переход граждан на бесконтактные платежи без интернета. Для получения статуса «Платина» достаточно совершить одну транзакцию MPay через терминал MKassa. Сумма покупки может быть символической — от 1 сома.

Что дает статус «Платина» от MBonus?

  • Пониженная ставка по онлайн-кредиту от 20 процентов. 

  • Экономия на покупках: возврат до 20 процентов бонусами в сети, насчитывающей более 1 тысячи 500 партнеров по всей республике.

  • Обмен баллов на реальную валюту в приложении MBANK.

  • Приоритет в обслуживании: прямой доступ к службе поддержки без длительного ожидания.

Технологии для каждого кыргызстанца

Особое внимание стоит уделить технологии MPay. В отличие от других платежных систем, MPay работает даже без интернета! Доступен на смартфонах Android и iOS.

Инструкция для получения статуса:

  1. Убедитесь, что на смартфоне включен Bluetooth и приложение MBANK обновлено.

  2. Откройте приложение MBANK, поднесите телефон к терминалу MKassa, и оплата пройдет автоматически в одно касание.

  3. После оплаты придет push-уведомление о присвоении статуса «Платина» от MBonus на семь суток.

Акция действует до 31.03.2026 и ориентирована на тех, кто еще не имеет статуса «Платина». Статус действует ровно 168 часов (семь суток) на следующий день с момента совершения транзакции. ЭПС — от 22,27 процента годовых.

MBANK — первый цифровой! Сделан в Кыргызстане!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/364751/
просмотров: 426
