Бизнес

KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»

KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех», в рамках которой пользователи мобильного приложения получают бонусы и денежные вознаграждения, включая главный приз — 1 МИЛЛИОН сомов!

Победители определялись по наибольшему количеству успешно зарегистрированных в приложении по реферальной ссылке клиентов. Уже сейчас участники показали отличные результаты, активно делясь своими ссылками с друзьями, близкими и коллегами.

Напомним условия акции:

  • скачайте мобильное приложение KICB и пройдите идентификацию;
  • делитесь своей реферальной ссылкой;
  • получайте по 100 сомов за каждого нового приглашенного участника — такой же бонус получает и приглашенный.

Ежемесячно среди участников разыгрываются денежные призы в размере 50 тысяч сомов, а пользователь с наибольшим количеством приглашений получает шанс выиграть 1 миллион!

На данный момент многие участники уже близки к значительным бонусам и продолжают активно привлекать новых пользователей.

Если вы совершаете оплату посредством мобильного приложения KICB, то вы также становитесь претендентом на второй главный приз акции в 1 МИЛЛИОН сомов!

Подробные условия акции можно найти на сайте KICB или в любом отделении банка.

KICB — надежный банк!

Лицензия НБ КР № 046.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/348063/
