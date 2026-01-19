Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB

KICB объявляет о снижении комиссий на переводы SWIFT в долларах США через Citibank — одного из крупнейших и надежных международных банков-корреспондентов в США. Переводите доллары США в любую точку мира по сниженным тарифам!

Если вы осуществляете платежи за товары, услуги или просто хотите оплатить обучение детей за рубежом, то воспользуйтесь переводом SWIFT в долларах США в KICB.

Для клиентов мобильного приложения KICB или KICB Business на исходящие платежи SWIFT в долларах США комиссия составит 0,15 процента, а для клиентов, осуществляющих переводы в отделениях банка комиссия составит 0,2 процента от суммы, при этом минимальная комиссия составит $35, а максимальная — $300.

Теперь переводить средства стало не только быстро, надежно, но и доступнее.

Напомним, что SWIFT-переводы в долларах США посредством Citibank дают возможность воспользоваться всеми преимуществами переводов в еще 75 валютах мира.

SWIFT переводы через Citibank имеют целый ряд преимуществ.

Скорость . Платеж в долларах США за считанные минуты будет у получателя при соответствии комплаенс-требованиям.

Экономичность . Citibank и KICB связывают прямые отношения без посредников, соответственно, без комиссии третьим банкам.

Глобальность . Платежи осуществляются в более чем в 180 стран мира в различных валютах.

Мультивалютность . Перевести средства можно в любой валюте со своего счета в долларах США, получатель получит его автоматически в своей валюте.

Контроль и безопасность. Система отслеживания платежа позволит контролировать ход движения средств.

KICB предоставляет клиентам доступ к широкому перечню валют, в которых возможны отправка и получение средств. В рамках системы возможны как исходящие, так и входящие переводы, в зависимости от конкретной валюты и направления.

KICB — ваш надежный партнер!

Справка

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) создан в 2001 году. Уставный капитал — 23 миллиона долларов США. Банк имеет 55 отделений по всей республике, предоставляющих полный спектр банковских услуг. Лицензия НБ КР 046.

Citibank является ведущим банковским партнером для финансовых институтов на трансграничных рынках, глобальным лидером в управлении активами и высоко уважаемым частным банком на внутреннем рынке США. Citibank ведет бизнес в более чем 180 странах и юрисдикциях, предоставляя широкий спектр финансовых продуктов и услуг компаниям, правительствам, инвесторам, организациям и частным лицам. www.citigroup.com.