«Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025

15 октября 2025 года в Вашингтоне (США) состоялась церемония вручения международной премии WSBI-ESBG SDG Awards 2025, учрежденной Всемирным институтом сберегательных банков (WSBI) в рамках глобальной повестки Целей устойчивого развития ООН.

«Элдик Банк» горд объявить о том, что удостоен награды WSBI #SDGAward2025 за выдающийся вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН в качестве новатора в трех ключевых категориях:

  • SDG 5 — гендерное равенство;

  • SDG 9 — индустрия, инновации и инфраструктура;

  • SDG 13 — борьба с изменением климата.

Эта награда подтверждает, что банковская деятельность способна стать мощным инструментом реальных позитивных изменений в жизни людей и развитии общества.

Премия WSBI SDG Awards учреждена для признания выдающихся членов WSBI, демонстрирующих лидерство и ощутимый вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН. Она охватывает шесть ключевых направлений: инклюзивное банковское обслуживание и социальное воздействие, экономический рост и расширение возможностей, цифровую трансформацию и технологические инновации, климатическое финансирование, обучение клиентов и защиту потребителей.

«Сберегательные и розничные банки — это не просто финансовые учреждения. Через свою социальную ответственность и благотворительные проекты они улучшают жизнь, укрепляют сообщества и поддерживают самых уязвимых. Каждый кредит, стипендия и устойчивое вложение — шаг к более справедливому, инклюзивному и устойчивому обществу. Эти премии отмечают не только работу наших членов, но и реальное воздействие, которое они оказывают на миллионы людей по всему миру», — отметил президент WSBI Исидро Файне.

«Для нас большая честь быть отмеченными международным сообществом за вклад в развитие зеленых финансов, поддержку женщин-предпринимательниц и внедрение инновационных решений в банковском секторе Кыргызстана. Эта награда — результат совместного труда всей команды «Элдик Банка» и доверия наших клиентов по всей стране», — отметил Председатель Правления «Элдик Банка» Уланбек Ногаев.

В официальном отчете WSBI-ESBG «Driving Global Change 2025», опубликованном по итогам премии, деятельность «Элдик Банка» представлена в трех разделах, на страницах 45, 89 и 135, где отражены успешные кейсы банка в области ESG-инициатив, зеленого финансирования и программ инклюзивного роста. Награда WSBI SDG Awards 2025 подчеркивает активную роль «Элдик Банка» в международном финансовом сообществе и его устойчивое стремление соответствовать лучшим мировым стандартам ответственного банкинга.

Ознакомиться с полным отчетом WSBI-ESBG можно по ссылке

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
