Ноль процентов комиссии на услугу интернет-эквайринга от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» совместно c Visa запускает акцию для бизнеса.

Вы развиваете онлайн-бизнес? Самое время подключить интернет-эквайринг на выгодных условиях.

С 1 апреля по 1 октября 2026 года действует специальная акция:

0 процентов комиссии на услугу интернет-эквайринга первые шесть месяцев.

Что это значит?

Вы принимаете оплату на сайте, в приложении или интернет-магазине — и не платите комиссию за транзакции в течение полугода.

Кто может участвовать:

• юридические лица и ИП — резиденты Кыргызской Республики;

• новые клиенты, подключившие интернет-эквайринг в период акции;

• бенефициары — физические лица — резиденты КР.

Интернет-эквайринг — технология, позволяющая принимать к оплате банковские карты через интернет. Данный сервис разработан специально для торгово-сервисных предприятий, которые предоставляют услуги через онлайн-магазины посредством мобильных приложений и различных сайтов.

Интернет-эквайринг от «Элдик Банка» — это простой способ принимать оплату онлайн и масштабировать бизнес.

Подключайтесь уже сегодня и используйте максимум возможностей без комиссии!

Число участников акции ограничено.

Подробнее:

9111;

https://eldik.kg/.

Лицензия НБ КР № 033.