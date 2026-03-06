В Бишкеке состоялась 6-я ежегодная церемония открытия торгов в поддержку гендерного равенства Ring the Bell for Gender Equality под девизом «Права. Справедливость. Действие. Для всех женщин и девочек», организованная Кыргызской фондовой биржей совместно со Структурой «ООН-Женщины» в Кыргызской Республике.

«Элдик Банк» выступил партнером мероприятия, подчеркнув свою приверженность поддержке инициатив, обеспечивающих равные возможности для женщин и девушек, а также содействию формированию устойчивой и инклюзивной экономики в Кыргызстане.

Мероприятие объединило представителей бизнеса, государственных органов, международных организаций и гражданского общества для обсуждения институциональных основ гендерного равенства и роли правосудия в обеспечении экономических прав женщин.

Ключевым событием на церемонии стало подписание «Элдик Банком» глобальной инициативы Структуры «ООН-Женщины» и Офиса Глобального договора ООН «Принципы расширения прав и возможностей женщин (WEPs) — Бизнес означает равноправие». Этот шаг закрепляет намерение банка системно интегрировать гендерный подход в корпоративное управление, кадровые практики и развитие финансовых продуктов, а также расширять поддержку женщин-предпринимателей.

Представитель Структуры «ООН-женщины» доктор Сайед Садик отметил: «Для нас сегодняшний день имеет особое значение, поскольку к нашей инициативе присоединился «Элдик Банк». Подписание резолюции о расширении прав и возможностей женщин — это важный шаг к укреплению принципов гендерного равенства и поддержке участия женщин в экономической и общественной жизни».

В свою очередь заместитель председателя правления «Элдик Банка» Айчурек Жакыпова добавила: «Финансовые институты являются частью инфраструктуры доверия. Наша задача не только обеспечивать доступ к финансированию, но и формировать справедливую и инклюзивную финансовую систему. Равенство возможностей — это основа устойчивого экономического развития».

Кроме того, Айчурек Жакыпова приняла участие в панельной дискуссии, посвященной роли финансового сектора в продвижении равных возможностей. В своем выступлении она отметила, что участие в инициативе Ring the Bell for Gender Equality стало продолжением стратегического курса банка, направленного на укрепление принципов устойчивого развития, последовательную интеграцию ESG-подходов и развитие партнерств с международными организациями.

Лицензия НБ КР № 033.