15:22
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Бизнес

«Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде

ОАО «Элдик Банк» стало первым финансовым институтом Кыргызской Республики, получившим аккредитацию в Зеленом климатическом фонде (Green Climate Fund, GCF) — крупнейшем глобальном фонде климатического финансирования проектов в сфере борьбы с изменением климата.

Решение об аккредитации принято советом GCF в рамках очередного заседания. Получение данного статуса подтверждает соответствие банка международным требованиям в области корпоративного управления, управления экологическими и социальными рисками, а также способности структурировать и реализовывать инвестиционные проекты с привлечением международного финансирования.

Аккредитация открывает для банка прямой доступ к ресурсам GCF и создает новые возможности для привлечения долгосрочного финансирования в Кыргызскую Республику. Это позволит реализовывать проекты, направленные на повышение климатической устойчивости, развитие энергоэффективных решений, устойчивой инфраструктуры и других приоритетных направлений экономики.

ОАО «Элдик Банк» рассматривает полученную аккредитацию как важный шаг в укреплении своей роли в качестве финансового института, обеспечивающего привлечение и эффективное использование международных ресурсов для поддержки устойчивого развития страны.

Ачала Абейсингхе, директор департамента инвестиционных услуг Зеленого климатического фонда, отметила: «Мы рады приветствовать ОАО «Элдик Банк» в качестве аккредитованной организации Зеленого климатического фонда. Аккредитация банка открывает новые возможности для расширения доступа к климатическому финансированию в Кыргызстане и мобилизации инвестиций частного сектора в поддержку национальных климатических приоритетов.

Зеленый климатический фонд привержен партнерству с национальными финансовыми институтами для усиления страновой ответственности за климатические действия и повышения способности масштабировать устойчивые инвестиции. По мере дальнейшего развития обновленная рамочная система аккредитации GCF позволит сделать модель партнерства фонда еще более прозрачной, гибкой и эффективной, усиливая принципы справедливости и страновой принадлежности процессов».

Уланбек Ногаев, председатель правления ОАО «Элдик Банк»: «Аккредитация в Зеленом климатическом фонде является для «Элдик Банка» значимым институциональным результатом. Это подтверждает, что банк соответствует международным стандартам и готов работать с инструментами глобального климатического финансирования.

Мы рассматриваем данный статус как практический механизм для привлечения долгосрочных ресурсов и их направления в проекты, имеющие системное значение для экономики Кыргызской Республики. Наша задача — обеспечить эффективное и прозрачное использование этих средств для поддержки устойчивого развития и повышения климатической устойчивости страны».

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/367549/
просмотров: 405
Версия для печати
Популярные новости
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
26 марта, четверг
15:14
В Баткене строят эстакаду Мин-Орук — Самаркандек в объезд таджикских сел В Баткене строят эстакаду Мин-Орук — Самаркандек в объе...
15:08
В январе 2026 года в Кыргызстане скончалось 128 младенцев
15:00
Налоговые долги будут списывать автоматически со счетов граждан
14:59
Без аттракционов, но с фонтанами: как изменится парк имени Ататюрка к лету
14:54
В Сокулуке вернули государству здание больницы за 5,8 миллиона сомов