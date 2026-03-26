ОАО «Элдик Банк» стало первым финансовым институтом Кыргызской Республики, получившим аккредитацию в Зеленом климатическом фонде (Green Climate Fund, GCF) — крупнейшем глобальном фонде климатического финансирования проектов в сфере борьбы с изменением климата.

Решение об аккредитации принято советом GCF в рамках очередного заседания. Получение данного статуса подтверждает соответствие банка международным требованиям в области корпоративного управления, управления экологическими и социальными рисками, а также способности структурировать и реализовывать инвестиционные проекты с привлечением международного финансирования.

Аккредитация открывает для банка прямой доступ к ресурсам GCF и создает новые возможности для привлечения долгосрочного финансирования в Кыргызскую Республику. Это позволит реализовывать проекты, направленные на повышение климатической устойчивости, развитие энергоэффективных решений, устойчивой инфраструктуры и других приоритетных направлений экономики.

ОАО «Элдик Банк» рассматривает полученную аккредитацию как важный шаг в укреплении своей роли в качестве финансового института, обеспечивающего привлечение и эффективное использование международных ресурсов для поддержки устойчивого развития страны.

Ачала Абейсингхе, директор департамента инвестиционных услуг Зеленого климатического фонда, отметила: «Мы рады приветствовать ОАО «Элдик Банк» в качестве аккредитованной организации Зеленого климатического фонда. Аккредитация банка открывает новые возможности для расширения доступа к климатическому финансированию в Кыргызстане и мобилизации инвестиций частного сектора в поддержку национальных климатических приоритетов.

Зеленый климатический фонд привержен партнерству с национальными финансовыми институтами для усиления страновой ответственности за климатические действия и повышения способности масштабировать устойчивые инвестиции. По мере дальнейшего развития обновленная рамочная система аккредитации GCF позволит сделать модель партнерства фонда еще более прозрачной, гибкой и эффективной, усиливая принципы справедливости и страновой принадлежности процессов».

Уланбек Ногаев, председатель правления ОАО «Элдик Банк»: «Аккредитация в Зеленом климатическом фонде является для «Элдик Банка» значимым институциональным результатом. Это подтверждает, что банк соответствует международным стандартам и готов работать с инструментами глобального климатического финансирования.

Мы рассматриваем данный статус как практический механизм для привлечения долгосрочных ресурсов и их направления в проекты, имеющие системное значение для экономики Кыргызской Республики. Наша задача — обеспечить эффективное и прозрачное использование этих средств для поддержки устойчивого развития и повышения климатической устойчивости страны».

Лицензия НБ КР № 033.