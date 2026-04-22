Бизнес

«Элдик Банк» в статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации

21 апреля 2026 года в Бишкеке состоялось совещание экспертов и координаторов банков – членов Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС). В текущем году председательство в МБО ШОС осуществляет ОАО «Элдик Банк».

В столицу Кыргызской Республики прибыли делегации банков – членов МБО ШОС из Республики Индия, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Беларуси и Республики Таджикистан, а также представители Секретариата ШОС.

В ходе встречи участники обсудили перспективы дальнейшего развития межбанковского сотрудничества.

По итогам заседания стороны парафировали ряд важных документов, включая Стратегию дальнейшего развития МБО ШОС на среднесрочную перспективу на 2027–2031 годы, а также дорожную карту сотрудничества в области ESG, устойчивого и инклюзивного финансирования. Отдельное внимание уделено вопросам обмена опытом и расширения практического взаимодействия между банками-участниками.

Координаторы отметили важность финансирования крупных инфраструктурных проектов и выразили уверенность в том, что принятые решения придадут дополнительный импульс развитию партнерства между финансовыми институтами стран-участниц, будут способствовать укреплению роли МБО ШОС и достижению практических целей организации. Подписанные документы станут действенными инструментами для расширения сотрудничества и реализации совместных инициатив.

Справочно. Межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС) было создано 26 октября 2005 года. Его деятельность направлена на содействие финансированию совместных инвестиционных проектов, развитие межбанковского сотрудничества и укрепление экономического взаимодействия государств – членов ШОС.

В настоящее время в состав МБО ШОС входят крупнейшие уполномоченные финансовые институты государств – членов организации: Государственный банк развития Китая, Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ (Российская Федерация), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк», Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, Банк развития Казахстана, Habib Bank Limited (Исламская Республика Пакистан), India Infrastructure Finance Company Limited (Республика Индия) и ОАО «АСБ Беларусбанк» (Беларусь) и ОАО «Элдик Банк» (Кыргызская Республика).

С 26 октября 2025 года по 25 октября 2026-го председательство в МБО ШОС осуществляет «Элдик Банк». В рамках текущего председательства банк координирует деятельность объединения, принимает международные делегации и продвигает инициативы по расширению сотрудничества, устойчивому финансированию и развитию совместных проектов.

