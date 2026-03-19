Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам

«Элдик Банк» запустил масштабную акцию по снижению процентных ставок сразу по ряду ключевых кредитных продуктов. Это реальная возможность получить финансирование на более выгодных условиях как для личных целей, так и для развития бизнеса.

В рамках акции снижены процентные ставки по нижеследующим продуктам.

«Бизнес»

300 001 — 1 000 000 сомов — 18 процентов.

1 000 001 — 5 000 000 сомов — 17 процентов.

5 000 001 — 50 000 000 сомов — 16 процентов.

50 000 001 сом и более — 15 процентов.

Срок — до 60 месяцев.

Эффективная процентная ставка — от 16,06 процента годовых.

«Агро»

300 001 — 1 000 000 сомов — 18 процентов.

1 000 001 — 5 000 000 сомов — 17 процентов.

5 000 001 — 50 000 000 сомов — 16 процентов.

50 000 001 сом и более — 15 процентов.

Срок — до 60 месяцев.

Эффективная процентная ставка — от 16,06 процента годовых.

Потребительские кредиты

До 3 000 000 сомов — 18 процентов.

3 000 001 сом и более — 17 процентов.

Срок — до 60 месяцев.

Эффективная процентная ставка — от 18,38 процента годовых.

Жилая ипотека — 16 процентов

При первоначальном взносе менее 30 процентов/при отсутствии взноса.

При первоначальном взносе от 30 процентов до 50 процентов.

Рефинансирование ипотеки других банков.

Срок — до 120 месяцев.

Эффективная процентная ставка — 17,21 процента годовых.

Коммерческая ипотека — 16 процентов

При первоначальном взносе менее 30 процентов/при отсутствии взноса.

При первоначальном взносе от 30 процентов до 50 процентов.

Рефинансирование ипотеки других банков.

Срок — до 120 месяцев.

Эффективная процентная ставка — 17,21 процента годовых.

«Оптовое кредитование — Бизнес»

От 1 000 000 сом и более — 16 процентов.

Срок — до 36 месяцев.

Эффективная процентная ставка — 17,22 процента годовых.

Экспресс кредиты — 19 процентов

До 500 000 сомов — для участников зарплатных проектов банка.

До 300 000 сомов — для других клиентов.

Срок — до 36 месяцев.

Эффективная процентная ставка — 20,73 процента годовых.

«Элдик Банк» делает финансовые решения доступнее, чтобы вы могли быстрее реализовать свои планы.

Срок акции: с 18 марта по 31 июля 2026 года.

Лицензия НБ КР № 033.