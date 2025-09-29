«Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН

«Элдик Банк» стал первым финансовым институтом Кыргызстана, который выступил на панельной сессии «Центральная Азия — Новый Шелковый путь к устойчивому развитию» в рамках Саммита лидеров Глобального договора ООН, состоявшегося в ходе юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это участие подчеркнуло роль «Элдик Банк» как признанного лидера в регионе и подтвердило его значимый вклад в продвижение Целей устойчивого развития.

Панельная дискуссия объединила представителей бизнеса, политиков и инвесторов из пяти стран региона и других участников заседаний и мероприятий Недели Генеральной Ассамблеи ООН — 2025. На сессии затронуты вопросы стратегического потенциала Центральной Азии как моста между Востоком и Западом, а также новых возможностей в области «зеленых» финансов, возобновляемой энергетики и устойчивой инфраструктуры.

Выступая от имени «Элдик Банка», заместитель председателя правления Айчурек Жакыпова подчеркнула особое значение Кыргызстана как республики, обладающей наибольшим гидроэнергетическим потенциалом.

Она отметила, что сегодня «Элдик Банк» выступает драйвером «зеленой» трансформации в КР — инициатором и проводником устойчивых изменений. Банк представляет собой полноценную финансово-цифровую экосистему, объединяющую дочерние компании в сферах телекоммуникаций, инвестиций и лизинга и активно внедряет «зеленые» финансовые продукты, развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности, поддерживает женщин-предпринимателей, а также финансирует крупные инфраструктурные проекты и МСБ.

Также в выступлении озвучены планы банка по выпуску еврооблигаций на $300 миллионов на Лондонской фондовой бирже в 2026 году. Привлеченные средства направят на «зеленые» проекты, развитие стратегической инфраструктуры и расширение цифровой экосистемы банка.

— «Элдик Банк» гордится тем, что стал голосом Центральной Азии на международной арене Глобального договора ООН. Для нас это уникальная возможность заявить об ответственном ведении бизнеса, о наших целях и планах по достижению Целей устойчивого развития, — заметила Айчурек Жакыпова.

Участие «Элдик Банка» в панельной сессии стало значимым вкладом в укрепление международного авторитета как самого банка, так и всего Кыргызстана, подчеркнув роль страны в реализации глобальной повестки устойчивого развития. Стоит отметить, что банк также является членом совета директоров Центральноазиатского офиса Глобального договора ООН.