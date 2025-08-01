Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции

25 июля в Бишкеке Кабинет министров Кыргызской Республики и компания RECA LLC — ROX Energy Global официально подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства солнечной электростанции общей установленной мощностью до 1900 мегаватт. Это соглашение рассматривается как одна из важнейших вех в рамках долгосрочной стратегии страны, направленной на создание устойчивой, современной и независимой системы чистой энергетики.

Фото компании. Кабинет министров Кыргызской Республики и компания RECA LLC — ROX Energy Global подписали соглашение о строительстве солнечной электростанции

Стратегические направления развития возобновляемой энергетики в Кыргызстане

Кыргызстан обладает богатым потенциалом возобновляемых источников энергии, предоставленным природой. К числу таких ресурсов относятся малая гидроэнергетика, солнечная и ветровая энергия.

Потенциал малой гидроэнергетики оценивается приблизительно в 142,5 миллиарда киловатт-час в год.

В настоящее время около 90 процентов всей электроэнергии в стране сейчас производится за счет гидроэлектростанций. Тем не менее диверсификация энергетических источников является необходимым шагом для обеспечения энергетической безопасности государства, особенно в условиях стремительного роста спроса на электроэнергию.

В этом контексте кабинет министров придает особое значение развитию солнечной энергетики как ключевому направлению для диверсификации источников энергоснабжения, снижения зависимости от гидроэнергетики, которая подвержена влиянию климатических изменений и сезонных колебаний, а также для сокращения использования ископаемого топлива — глобального экологического вызова.

Благодаря благоприятному географическому положению и теплому солнечному климату, в Кыргызстане насчитывается более 270 солнечных дней в году, что соответствует потенциальному объему производства солнечной энергии примерно в 5,3 миллиарда киловатт-час в год. Это представляет собой значительное преимущество для развития возобновляемых источников энергии, особенно солнечной генерации.

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA) и Всемирного банка (World Bank/ESMAP), уровень солнечной радиации в регионе Иссык-Куль составляет около 5,4 киловатт-часа на квадратный метр в сутки, что считается оптимальным показателем для реализации промышленных проектов в сфере солнечной энергетики.

Кроме того, Кыргызстан в настоящее время является частью Объединенной энергосистемы Центральной Азии (Central Asia Power System — CAPS), что предоставляет стране стратегическое преимущество в подключении и расширении потенциала передачи электроэнергии в соседние государства, такие как Казахстан, Узбекистан и Китай.

Реализация стратегии энергетического перехода Кыргызстана

Развитие сектора возобновляемых источников энергии является одним из приоритетных направлений в энергетической политике Кыргызской Республики. Правительство создало благоприятные условия для реализации проектов в области возобновляемой энергетики и привлечения иностранных инвестиций в данный сектор.

В этом направлении ключевую роль играет компания RECA LLC — дочернее предприятие глобальной энергетической группы ROX (ROX ENERGY GLOBAL), специализирующееся на развитии чистой энергетики и осуществляющее деятельность в Кыргызской Республике.

Инвестиционное соглашение, заключенное RECA LLC, направлено на строительство солнечной электростанции с предполагаемой установленной мощностью до 1900 МВт и станет важным элементом долгосрочной стратегии Кыргызстана по устойчивому энергетическому развитию. Кроме того, проект будет способствовать реализации целей в области «зеленого» роста и энергетического перехода в Центральноазиатском регионе.

Фото компании. Представитель RECA LLC выступил с речью на торжественной церемонии подписания

Проект будет реализован в селе Кызыл-Орук Тору-Айгырского аймака Иссык-Кульской области.

Согласно информации от RECA LLC, реализация проекта планируется с обязательным соблюдением международных стандартов в области инженерии, охраны труда, экологии и социальных аспектов, включая такие нормы как Стандарты деятельности IFC (IFC Performance Standards) и «Принципы Экватора» (Equator Principles) в зависимости от масштабов и финансовой структуры проекта.

Представители компании также отметили, что в рамках проекта будет отдан приоритет использованию передовых технологий солнечных фотоэлектрических панелей и систем накопления энергии. Кроме того, будет активно развиваться сотрудничество с местными сообществами с целью обеспечения положительного социально-экономического воздействия проекта.

Фото компании. Министр энергетики КР дал высокую оценку сотрудничеству сторон в области развития зеленой энергетики

По оценке министра энергетики Кыргызской Республики Талайбека Ибраева, реализация проектов, подобных тому, что осуществляет RECA LLC, способствует не только увеличению установленной мощности, но и стимулирует развитие технологий, укрепляет инвестиционный климат и улучшает уровень жизни населения.

«Мы высоко ценим данное сотрудничество и уверены, что оно станет прочной основой для дальнейших совместных инициатив», — подчеркнул Талайбек Ибраев.

Выступая на церемонии подписания инвестиционного соглашения, директор компании RECA LLC госпожа Чан Тхи Нгок Чау отметила: «Результаты, свидетелями которых мы сегодня являемся, являются не только плодом совместных усилий, но и наглядным подтверждением единого стратегического видения между государственным и частным секторами в продвижении зеленого, устойчивого и надежного энергетического будущего Кыргызстана».

Непосредственно после церемонии подписания компания RECA LLC торжественно приступила к реализации проекта в селе Кызыл-Орук в присутствии министра Талайбека Ибраева и председателя ROX Energy Global Нгуен Зуи Биня.

Фото компании. Министр Талайбек Ибраев принял участие в церемонии начала реализации проекта в селе Кызыл-Орук сразу после подписания соглашения

В условиях глобального ускорения внедрения чистых энергетических решений при поддержке Правительства Кыргызской Республики, а также благодаря продуманным инвестициям в технологии и соблюдению международных экологических и социальных стандартов, проект обещает внести вклад не только в обеспечение национальной энергетической безопасности, но и принести реальную пользу местным сообществам и экономике региона Центральной Азии в целом.



