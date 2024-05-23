Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»

Сеть дискаунтеров «Достор» уже почти три года радует кыргызстанцев качественными и самыми нужными товарами c дружелюбными ценами.

15 апреля отечественная компания-ретейлер «Умай Групп» презентовала покупателям «Достор» релиз приложения сети «Клуб друзей».

Это уникальная возможность не только получить купоны на покупку отдельных товаров по специальным ценам, но и весело и интересно провести время. Как это сделать? Сейчас все расскажем по порядку.

Итак, для начала установите приложение из App Store или Play Market. Первое, что вы увидите, зайдя в приложение, — его главного героя Досика. Милый снежный барсик только одним своим видом вызывает улыбку и улучшает настроение. А еще он невероятно вежливый и заботливый.

Чтобы пользоваться приложением было удобно, в первую очередь Досик предложит пройти небольшой тур. После него вы будете точно знать, где и что находится и где искать те самые дополнительные предложения. И ведь в приложении действительно много полезного.

В первую очередь сразу на главной странице покупателю рассказывают, какие виды товаров сейчас наиболее выгодно приобретать.

Да, в «Достор» нет акций и скидок. Они просто не нужны в этих магазинах. Ведь сеть дискаунтеров всегда старается для покупателей и делает самые выгодные предложения. Ну а если у вас есть специальное приложение, то вы теперь друзья с Досиком. И он с радостью делится, как можно закупаться в «Достор» еще выгоднее.

Главное отличие приложения «Достор» от других аналогичных — собственная игра. Она находится в разделе «Интересное». Веселая и залипательная штука. Досик предлагает вам прогуляться от джайлоо по всему Кыргызстану и заработать монеты. Думаете, это просто для вашего развлечения? Нет, Досик дорожит дружбой и старается сделать все, чтобы принести как можно больше пользы тем, кто скачал приложение. Поэтому набранные во время игры монеты превращаются в купоны, которые можно потратить на покупку товаров по специальной цене.

Еще откройте для себя интересный и полезный инструмент приложения — сканер, который позволяет сразу узнать актуальную цену.

Если вдруг в магазине вы сомневаетесь в стоимости, то смело жмите на него, выбирайте нужный вам магазин и сканируйте штрих-код товара. Всего минута, и вы точно знаете, сколько он стоит.

В разделе «Профиль» можно изменить свои анкетные данные, посмотреть историю покупок или выбрать язык приложения. В нем легко можно найти ближайший «Достор». Просто нажимаете на соответствующую вкладку, и на карте появляются все магазины сети. Напомним, что сегодня их уже 24 по всей стране.

Не забывайте периодически нажимать на колокольчик с уведомлениями, который находится в правом верхнем углу приложения. Там появляются напоминания о специальных ценах на товары, которые действуют, например, к праздникам. Целый кладезь полезной информации и возможностей сэкономить, а не приложение. Куда ни нажми, везде дополнительные плюшки и подарочки.

Конечно, в приложении есть раздел с новостями. Здесь можно узнать, где будут открываться новые магазины и какие товары представлены по особой цене.

Но и это еще не все. Не забывайте показывать приложение при расчетах за товары на кассе «Достор». Первые покупатели получают бесплатный пакет при покупке от 300 сомов и фирменный шопер при покупке от 1 тысячи сомов.

«Достор» — это то, что нужно, и ничего лишнего!

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