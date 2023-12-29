Подарок к Новому году. В Бишкеке откроется третий магазин SPAR

Отечественная компания-ритейлер «Умай Групп» сделала один из лучших подарков бишкекчанам и гостям столицы к Новому году.

В Бишкеке завтра открывается новый магазин европейской сети SPAR.

Это уже третий SPAR в нашей республике. Он расположился в более чем удобной для жителей юго-западной части города локации. На пересечении улиц Ахунбаева и проспекта Чингиза Айтматова, в районе Политеха, теперь издалека видно полюбившийся магазин со знаменитой эмблемой-елочкой.

Открытие состоится завтра, 30 декабря, в 14.00. Для всех собравшихся организуют интересную концертную программу с конкурсами и викториной. Будет интересно как детям, так и взрослым.

По уже сложившейся традиции первым покупателям обязательно подарят шопперы. Это экологично, практично и очень удобно.

Вы еще не бывали в SPAR? Самое время исправить это упущение. Поверьте, этот супермаркет точно отличается от всех привычных нам. Вы обязательно найдете то, что придется по душе. Здесь уютная и комфортная обстановка и привлекательные цены.

Особое отличие SPAR — кулинарный островок прямо в центре магазина.

Да-да, все именно так. Здесь не боятся смело показать покупателю, как готовятся пицца, салаты, первые и вторые блюда. Свежесть — вот главное качество, которое характеризует весь товар и все отделы в магазине. Управляющая компания «Умай Групп» строго следит за тем, чтобы весь товар в ее супермаркетах был высочайшего качества.

Особая гордость магазинов — выпечка по уникальным ремесленным рецептам, отточенным практически до совершенства за годы работы. В SPAR представлено более десятка видов хлеба, а какая тут ароматная и вкуснейшая выпечка! Ммммм, просто закачаешься от одного только запаха!

Кстати, если рабочий график не позволяет вам долго стоять у плиты перед Новым годом, то и здесь магазин придет на помощь. Вы смело можете купить практически все блюда для праздничного стола. Будьте уверены, гости по достоинству оценят вкусные и разнообразные блюда.

Хоть SPAR и европейский бренд, но здесь широко представлена и продукция отечественного производства. И это тоже отличительная черта этих супермаркетов. SPAR с радостью встречает локальных производителей и дает им возможность продавать товары не только в магазины внутри страны, но и выйти на международный рынок с поставками в супермаркеты всей сети. Это отличная возможность для местного бизнеса расшириться и стать экспортером.

Но и это еще не все. Как же отпустить покупателей без дополнительных скидок и бонусов? В SPAR стараются сделать покупки максимально выгодными. Именно поэтому всех покупателей приглашают стать участником «Клуба SPAR». Для этого нужно только установить специальное приложение (скачать).

«Клуб SPAR» — это система скидок и бонусов для покупателей, которая делает покупки в сети супермаркетов максимально выгодными.

Участники клуба смогут получать подарки за покупки, специальные скидки и персональные предложения.

Кроме того:

копите бонусы и оплачивайте ими свои покупки, 1 бонус = 1 сом;

участвуйте в розыгрышах призов;

получайте скидочные купоны на любимые товары и дополнительные бонусы за покупки.

Официальный представитель сети SPAR в Кыргызстане — отечественная компания-ритейлер «Умай Групп». Ключевая задача компании — работая с международным брендом, соответствовать его многолетним принципам работы и привнести инновации в отрасль на рынок республики.

Следите за новостями SPAR и новыми открытиями в КР.

И, конечно же, добро пожаловать за приятными и выгодными покупками в супермаркеты SPAR!

SPAR — вместе лучше!

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