«Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу

Теперь подключить ваш дом к экологическому топливу — природному газу стало еще проще!

«Газпром Кыргызстан» запустил специальную акцию по подключению к природному газу жителей Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей.

С мая по 31 августа 2021 года жители данных областей смогут подключиться к природному газу дешевле.

Чтобы это сделать, нужно просто оставить заявку на газификацию в ближайшем ЦОНе «Газпром Кыргызстан» или в бесплатном мобильном приложении GAZPROM KG.

В чем выгода?

По 31 августа включительно часть необходимых для газификации работ «Газпром Кыргызстан» выполняет бесплатно:

Как получить максимальную выгоду

Чтобы подключиться к природному газу еще выгоднее, можно поучаствовать во второй акции от проекта KyrSEFF, банка KICB и «Газпром Кыргызстан» — купить энергоэффективные газовые котлы в рассрочку на 12 месяцев. По условиям, KyrSEFF вернет до 20 процентов от суммы кредита на энергоэффективные газовые котлы в качестве гранта.

Купить котлы по акции в кредит можно даже дешевле, чем без кредита.

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