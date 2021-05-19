«Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу

Теперь подключить ваш дом к экологическому топливу — природному газу стало еще проще!
«Газпром Кыргызстан» запустил специальную акцию по подключению к природному газу жителей Чуйской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей.
С мая по 31 августа 2021 года жители данных областей смогут подключиться к природному газу дешевле.
Чтобы это сделать, нужно просто оставить заявку на газификацию в ближайшем ЦОНе «Газпром Кыргызстан» или в бесплатном мобильном приложении GAZPROM KG.
В чем выгода?
По 31 августа включительно часть необходимых для газификации работ «Газпром Кыргызстан» выполняет бесплатно:
Как получить максимальную выгоду
Чтобы подключиться к природному газу еще выгоднее, можно поучаствовать во второй акции от проекта KyrSEFF, банка KICB и «Газпром Кыргызстан» — купить энергоэффективные газовые котлы в рассрочку на 12 месяцев. По условиям, KyrSEFF вернет до 20 процентов от суммы кредита на энергоэффективные газовые котлы в качестве гранта.
Купить котлы по акции в кредит можно даже дешевле, чем без кредита.
Полезные ссылки
- Адреса и актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан».
- Мобильное приложение GAZPROM KG, где можно оставить заявку на газификацию, передать показания и заплатить за природный газ.
- Акция от KyrSEFF, KICB и «Газпром Кыргызстан», которая поможет подключиться к природному газу максимально выгодно.