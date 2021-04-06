«KICB Банк» с партнерами посадили более 14 тысяч саженцев

Посажено более 14 тысяч саженцев с целью улучшения экологии столицы.

6 апреля 2021 года «Фонд Озеленения», созданный по инициативе Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка при поддержке МОФ «Инициативы Розы Отунбаевой», Организации Ага Хана по развитию и «Кумтор Голд Компани» провели посадку саженцев деревьев и кустарников в новом детском саду № 11 в центре Бишкека.

В целях поддержания микроклимата в школах и детских садах ежегодно по инициативе банка и партнеров высаживаются более тысячи новых саженцев. Зеленые насаждения выделяют кислород и регулируют температуру воздуха, очищая от токсинов и обеспечивая благоприятный микроклимат столицы.

«Первая посадка деревьев в рамках проекта Green Foundation прошла в 2012 году и на сегодняшний день совместными усилиями мы посадили более 14 тысяч саженцев. Проект призван защищать окружающую среду и создавать благоприятные условия для проживания в республике. Наша инициатива по посадке деревьев проходит в дошкольных и школьных учреждениях, и это не случайно. Через посадку и уход за деревьями, зелеными насаждениями мы с детства прививаем подрастающему поколению экологические ценности, бережное отношение к природе. Высаженные в рамках проекта тысячи деревьев и кустарников растут уже который год и дарят городу, его жителям и в первую очередь нашим детям чистый воздух», — отметил Бектур Алиев, председатель правления ЗАО KICB.

KICB уделяет особое внимание экологическим проектам. Цель проекта «Фонд Озеленения» — сделать Кыргызстан более зеленым и экологичным, привлечь общественность к бережному отношению к природе и оставить будущим поколениям зеленый город.

Помимо основного гранта на озеленение, KICB также сделал подарок детскому саду, предоставив компьютерное оборудование.

Церемония посадки деревьев и саженцев прошла в теплой и дружественной обстановке при содействии мэрии Бишкека и активном участии представителей муниципального предприятия «Зеленстрой».

Справка. ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (КИКБ) инициировал кампанию по посадке саженцев и сохранению деревьев, создав «Фонд Озеленения» в 2012 году для озеленения городов и создания благоприятных условий проживания в Кыргызской Республике. В 2021-м прошла 10-я юбилейная посадка деревьев.