На заседании Жогорку Кенеша представлена недостоверная и противоречивая информация о деятельности компании «Акчамат», сообщили ее представители.

Компания «Акчамат» появилась на рынке Кыргызстана в апреле 2019 года и занимается предоставлением быстрых займов.

Терминалы компании можно встретить в крупных торговых центрах. Через них без каких-либо поручительств и документов граждане могут получить займы, правда, для этого им нужно предоставить все свои личные данные.

31 марта на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев обратился к Нацбанку с просьбой «жестче взяться» за компании, которые выдают деньги в долг под высокие проценты, имея в виду «Акчамат». На что представитель банка ответил, что они вынесли компании предупреждение и отменили эту деятельность, а также запретили устанавливать такие автоматы в торговых центрах.

В «Акчамат» опровергли информацию Нацбанка и сообщили, что в их адрес не поступало предупреждений/предписаний о запрете деятельности с его стороны.

Также там отметили, что в соответствии с Законом «О НБ КР, банках и банковской деятельности» Нацбанк не имеет полномочий выносить предупреждение в отношении не поднадзорных ему организаций.

Также, согласно статье 17 этого же закона, Нацбанк не наделен полномочиями/правами/функциями, позволяющими наложить запрет на осуществление экономической деятельности организациями.

«В действительности компания осуществляет свою деятельность законно на основании параграфа 1 «Заем» главы 34 Закона КР «О хозяйственных товариществах и обществах» и положений первой части Гражданского кодекса. Более того, в соответствии с Законом «О лицензионно-разрешительной системе» выдача займов без заклада в качестве лицензируемого вида деятельности не значится», — сообщили представители.

В «Акчамате» подчеркнули, что в настоящее время не существует закона или иного нормативного акта, который запрещает или ограничивает деятельность их компании — выдачу займа без заклада через терминал.

О нарушении Закона «Об ограничении ростовщической деятельности»

Что касается Закона «Об ограничении ростовщической деятельности», то, по информации представителя компании, они его не нарушают.

В законе установлен размер предельно допустимого процента, который рассчитывается исходя из средневзвешенной номинальной процентной ставки, определяемой Нацбанком, к которой прибавляется 15 процентов (предельно допустимый процент). В настоящее время средневзвешенная номинальная ставка Нацбанка составляет 16 процентов, из чего следует, что компания может установить вознаграждение в пределах 31 процента от суммы выданного займа.

«Следует отметить, что данным законом предельно допустимый процент установлен в отношении суммы и срока сделки (кредитный договор или договор займа). Процентная ставка по займам, выдаваемым нашей компанией, не превышает этот предельный показатель», — отметили в компании.

О бездействии ГСБЭП

Кроме того, в компании опровергли утверждение о том, что ГСБЭП специально не возбуждала дело.

«В декабре 2019 года по заявлению Нацбанка было возбуждено досудебное производство в ГСБЭП в отношении нашей компании. Органам дознания были представлены доказательства и доводы о том, что:

деятельность компании не подлежит лицензированию;

в законодательстве нет норм, запрещающих организациям вести инновационную экономическую деятельность с внедрением финансовых технологий;

компания осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства.

На основании вышеуказанного 18 июня 2020 года досудебное производство было прекращено за отсутствием состава проступка».

О хранении персональных данных

По информации компании, персональные данные заемщиков хранятся на надежно защищенных серверах на территории Кыргызстана в соответствии с внедренной системой кибербезопасности и применением трехэтапного шифрования данных.

О налогах

Компания утверждает, что является добросовестным налогоплательщиком и может предоставить все документы, подтверждающие выплаты.

Выручаем людей в самых сложных ситуациях

В «Акчамате» отмечают, что они выручают людей в самых сложных ситуациях, предоставляя людям мелкие, но порой крайне срочные суммы на неотложные нужны. То есть гражданам не нужно заимствовать у родственников и друзей или искать деньги иными, более сложными способами.

Спрос на «срочные деньги» существует, и большая часть наших клиентов остается довольна и сервисом, и условиями и возвращаются к нам по необходимости.

«Деятельность нашей компании и все взаимоотношения с клиентами полностью прозрачны. У нас нет ни скрытых комиссий, ни прочих дополнительных платежей, клиент знакомится с договором займа, где четко прописана сумма к возврату», — говорят представители.

В заключение они отметили, что в правовом государстве устные высказывания и личные убеждения представителей госорганов не являются основанием для утверждения о нарушениях законодательства или осуществлении незаконного вида деятельности со стороны любой организации. Подобные высказывания вводят в заблуждение граждан и дезинформируют их относительно процентов по займам.