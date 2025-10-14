Сколько денег будут тратить кандидаты. Заглядываем в чужой карман

«Участие в выборах без денег— это мазохизм какой-то. Никогда не понимал этих маргиналов, которые с голой ж…й идут на выборы. На что они надеются? На чудо? Но выборы – это не про чудо. Это про расчет, причем довольно циничный и очень точный, про технологии и договоренности. С властью на разных уровнях, с другими кандидатами и так далее.

Помните, на прошлых парламентских выборах один кандидат, не буду называть имя, просто тупо договорился с другими, они сняли свои кандидатуры, и он без проблем стал депутатом. Так тоже можно, красавчик, что я могу сказать. Во сколько ему это устранение соперников обошлось? Знаю, но промолчу. Точно не бесплатно», - поделился своим мнением на тему «Выборы и деньги» на условиях анонимности политтехнолог К.

Выборы всегда были дорогим удовольствием не только для бюджета страны, но и для кармана каждого участника избирательного марафона.

Конечно, прецеденты, когда среди победителей оказывался кандидат со, скажем так, средним достатком, в истории Кыргызстана бывали. И в новейшей его истории тоже. Но это, скорее, исключение из правил, и оно касалось тех, у кого уже были имя и определенная репутация. Они входили в кампанию с капиталом, но он просто монетизировался по-другому. Однако для подавляющего большинства работает единое правило: «нет денег, лучше не испытывай судьбу, потому что все равно проиграешь».

Сколько стоит стать депутатом?

«Я рассчитываю потратить как минимум 10 миллионов сомов. Это сегодня, так сказать, средний ценник. Эти выборы для меня уже третьи. По моему округу я иду не первый раз. Между выборами я много работал на месте. Люди меня знают, уважают, и в результате я уверен. Но все равно потратиться придется. Агитаторы, юристы, бухгалтерия, программу напечатать, газеты, ролики, может быть, в соцсетях буду делать. Пока еще не решил окончательно, но на что потратить деньги, мои пиарщики найдут», - рассказал один из кандидатов – фаворитов из Чуя.

С этими расчетами согласны и многие другие претенденты на мандат, политтехнологи и пиарщики.

По их подсчетам, участие в выборах 30 ноября обойдется в среднем одному кандидату от 8 до 20 миллионов сомов.

В эту сумму входят оплата агитаторов, агитационно-рекламные материалы, зарплата сотрудников штаба, аренда помещения под штаб, связь и тому подобные расходы.

Официальные и неофициальные траты из кошелька кандидата в депутаты

Официально установленный предельный размер избирательного фонда — 20 миллионов сомов, однако немногие реально укладываются в эту сумму.

«Даже скромная кампания без активных медиа и больших штабов не может стоить меньше 8-10 миллионов сомов. Если бороться всерьез, это 15-20 миллионов сомов, а у некоторых расходы доходят до миллиона долларов», — рассказал один из членов предвыборного штаба.

По оценкам штабистов, один агитатор получает от 5 до 15 тысяч сомов, в зависимости от региона и объема работы.

В среднем каждый претендент на мандат планирует привлечь около тысячи человек, что составляет от 5 до 15 миллионов сомов только на оплату их труда.

С учетом того, что число кандидатов может дойти до 300 человек, по стране нужно более 300 тысяч агитаторов. Однако многие штабы, особенно штабы кандидатов-новичков, уже столкнулись с нехваткой людей.

«Опытные агитаторы давно заняты у опытных политиков. Остальные вынуждены нанимать студентов и случайных работников, часто без подготовки и дисциплины», — рассказывают координаторы кампаний.

Еще одна крупная статья расходов — агитационно-рекламные материалы: газеты, буклеты, баннеры, сувениры.

По оценке медиаэкспертов, на полиграфию на этих выборах кандидатам придется потратить не меньше 2 миллионов сомов.

Поэтому, помимо официального избирательного фонда, многие кандидаты, несмотря на то, что, безусловно, есть страх оказаться снятым с гонки за нарушение, не дойдя до финиша, все-таки планируют еще и неофициальный фонд.

«Нельзя, а что делать? Камчыбек Кадыршаевич страху навел, конечно, но надо выигрывать. Если получится обойтись без дополнительных неофициальных трат, буду счастлива и довольна. Но на всякий случай заначку держу. Мало ли что, вдруг официальных денег не хватит», - говорит одна из представительниц прекрасного пола, баллотирующаяся по Бишкеку.

Выборы как битва кошельков?

Финансы, безусловно, важны. Это обязательная составляющая успеха на выборах, но далеко не единственная.

К деньгам присоединилось еще несколько условий, соответствие которым и определит успех кандидата.

«Среди тех, у кого есть бабки, победит тот, кто умеет коммуницировать, слушать людей, кто считывает их желания и говорит то, что от него хотят услышать. К сожалению, большинство кандидатов не используют социологию для измерения общественных настроений. Считают ее дорогим и лишним инструментом. А зря. Нам все равно приходится самим делать фокус-группы и что-то типа «соцопросов», чтобы правильно и точечно разработать агитационные материалы.

Все секреты не расскажу, но скажу, что избирателям важно, чтобы кандидат знал как проблемы района и региона, так и проблемы в масштабах страны и даже разбирался в вопросах внешней политики», - рассказал политтехнолог К.

Интересно, что многие кандидаты понимают, что деньги сегодня решают многое, но не все.

«Мне кажется, эти выборы не будут только битвой кошельков. Во многих округах, вот даже вы писали об этом (ссылка на статью про кандидатов по округам), идут по несколько сильных в финансовом отношении кандидатов. И как из них выбрать лучшего? Как люди будут выбирать? Тут уже только личные качества кандидата сработают», - считает претендент на мандат по одному из округов Иссык-Куля.

«Люди хотят доверять тому, за кого голосуют. И их кандидат должен быть не замешан в коррупционных или уголовных скандалах, обязан уважать избирателя. Люди сразу чувствуют фальшь. «Бизге таза адам керек, сөзүнө турган» («Нам нужен человек, который чист и держит слово». - Перевод с кырг. 24.kg) – вот что говорит избиратель», - высказала свое мнение председатель квартального комитета из Ленинского района Бишкека Айнура Исанова (имя изменено. – Прим. 24.kg).

Так что кошельки кандидатов должны быть полными. А сами претенденты, помимо этих самых кошельков, должны обладать харизмой, быть последовательными, принципиальными и компетентными, коммуникабельными, иметь стратегическое мышление и чувствовать своих избирателей.

В общем, предстоящие выборы – не битва кошельков, как было в 2020 году, а задачка со звездочкой, решить которую способен далеко не каждый. Пусть даже и самый богатый кандидат.