В Бишкеке толпа искала спрятанные блогером деньги. Его доставили в милицию

В сети Instagram пользователь под именем «Тапсан сеники» опубликовал ролик, на котором люди толпами собираются и ищут спрятанные им деньги на территории Бишкека.

В ГУВД столицы отметили, что данный инцидент мог оказать негативное влияние на молодежь, вызвать общественный резонанс и способствовать возникновению межличностных конфликтов, культурных противоречий, провоцировать агрессию, а в некоторых случаях привести к реальным столкновениям и нанести вред психическому здоровью.



Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека установили личность блогера. Им оказался 32-летний Ж.Ж., которого доставили в следственное управление, где он пообещал больше не делать таких акций и не прятать деньги для своих подписчиков.