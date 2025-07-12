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Происшествия

В Бишкеке толпа искала спрятанные блогером деньги. Его доставили в милицию

В сети Instagram пользователь под именем «Тапсан сеники» опубликовал ролик, на котором люди толпами собираются и ищут спрятанные им деньги на территории Бишкека.

В ГУВД столицы отметили, что данный инцидент мог оказать негативное влияние на молодежь, вызвать общественный резонанс и способствовать возникновению межличностных конфликтов, культурных противоречий, провоцировать агрессию, а в некоторых случаях привести к реальным столкновениям и нанести вред психическому здоровью.


Сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека установили личность блогера. Им оказался 32-летний Ж.Ж., которого доставили в следственное управление, где он пообещал больше не делать таких акций и не прятать деньги для своих подписчиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336021/
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