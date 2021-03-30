Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom

ОсОО «Газпром Кыргызстан» и сотовый оператор MegaCom запускают проект по приему платежей за газ. Чтобы заплатить за природный газ без комиссии, просто возьмите квитанцию и приходите в центры продаж и обслуживания абонентов MegaCom. Вы сможете заплатить за газ до или после работы, в субботу, воскресенье и праздники.

Например, центр в ГУМ «Чынар» работает без выходных до 22.00, а в ТРЦ «Аламедин Гранд» начинает работать с 8.00.

Адреса и графики работы центров MegaCom смотрите по ссылке.

Еще за природный газ можно заплатить:

в ЦОНах «Газпром Кыргызстан»;

в мобильном приложении GAZPROM.KG;

через терминалы Рау24, Quickpay, «Оной», UMAI, «О!Терминал»;

через мобильные кошельки «Элсом 2.0», MegaPay, Balance, «О!Деньги»;

в кассах коммерческих банков;

в отделениях «Кыргыз почтасы».

Абоненты с электронными счетчиками предоплаты могут пополнить смарт-карты только в ЦОНах «Газпром Кыргызстан».