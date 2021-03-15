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Бизнес

«Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»

Сотовый оператор MegaCom и книжный магазин «Раритет» рады сообщить о запуске совместной акции «Лучший читатель месяца» для всех книголюбов страны.

Главное условие акции — быть активным пользователем сервиса «Книжный портал» и как можно чаще заходить на портал, используя свой аккаунт. По итогам каждого месяца три самых активных читателя смогут выбрать в подарок одну из трех книг, предложенных магазином «Раритет».

Первая тройка победителей марта уже может выбирать себе подарки из следующих книг:

Приз за 1-е место:

  • «Шантарам» (Грегори Дэвид Робертс);
  • Атлас мира для школьников;
  • «7 навыков высокоэффективных людей» (Стивен Р.Кови).

Приз за 2-е место:

  • Малое собрание сочинений Чингиза Айтматова;
  • «Коралина» (Нил Гейман);
  • «Самурай без меча» (Китами Масао).

Приз за 3-е место:

  • «Портрет Дориана Грея» (Оскар Уайльд);
  • «Маленький принц» (Антуан де Сент Экзюпери);
  • «Монах, который продал свой «Феррари» (Робин Шарма).

В течение месяца читатели «Книжного портала» могут отслеживать свой рейтинг среди активных читателей по команде *9718#. Подробнее об акции «Лучший читатель месяца» можно узнать на сайте book.megacom.kg.

Проводите свободное время с пользой — читайте и выигрывайте вместе с MegaCom!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/186452/
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