«Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»

Сотовый оператор MegaCom и книжный магазин «Раритет» рады сообщить о запуске совместной акции «Лучший читатель месяца» для всех книголюбов страны.

Главное условие акции — быть активным пользователем сервиса «Книжный портал» и как можно чаще заходить на портал, используя свой аккаунт. По итогам каждого месяца три самых активных читателя смогут выбрать в подарок одну из трех книг, предложенных магазином «Раритет».

Первая тройка победителей марта уже может выбирать себе подарки из следующих книг:

Приз за 1-е место:

«Шантарам» (Грегори Дэвид Робертс);

Атлас мира для школьников;

«7 навыков высокоэффективных людей» (Стивен Р.Кови).

Приз за 2-е место:

Малое собрание сочинений Чингиза Айтматова;

«Коралина» (Нил Гейман);

«Самурай без меча» (Китами Масао).

Приз за 3-е место:

«Портрет Дориана Грея» (Оскар Уайльд);

«Маленький принц» (Антуан де Сент Экзюпери);

«Монах, который продал свой «Феррари» (Робин Шарма).

В течение месяца читатели «Книжного портала» могут отслеживать свой рейтинг среди активных читателей по команде *9718#. Подробнее об акции «Лучший читатель месяца» можно узнать на сайте book.megacom.kg.

Проводите свободное время с пользой — читайте и выигрывайте вместе с MegaCom!