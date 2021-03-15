«Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»

Сотовый оператор MegaCom и книжный магазин «Раритет» рады сообщить о запуске совместной акции «Лучший читатель месяца» для всех книголюбов страны.
Главное условие акции — быть активным пользователем сервиса «Книжный портал» и как можно чаще заходить на портал, используя свой аккаунт. По итогам каждого месяца три самых активных читателя смогут выбрать в подарок одну из трех книг, предложенных магазином «Раритет».
Первая тройка победителей марта уже может выбирать себе подарки из следующих книг:
Приз за 1-е место:
- «Шантарам» (Грегори Дэвид Робертс);
- Атлас мира для школьников;
- «7 навыков высокоэффективных людей» (Стивен Р.Кови).
Приз за 2-е место:
- Малое собрание сочинений Чингиза Айтматова;
- «Коралина» (Нил Гейман);
- «Самурай без меча» (Китами Масао).
Приз за 3-е место:
- «Портрет Дориана Грея» (Оскар Уайльд);
- «Маленький принц» (Антуан де Сент Экзюпери);
- «Монах, который продал свой «Феррари» (Робин Шарма).
В течение месяца читатели «Книжного портала» могут отслеживать свой рейтинг среди активных читателей по команде *9718#. Подробнее об акции «Лучший читатель месяца» можно узнать на сайте book.megacom.kg.