Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ

В 2019-2020 годах «Газпром Кыргызстан» газифицировал села Чуйской области Романовка, Гавриловка и Александровка. Теперь жители могут готовить еду еще быстрее, поддерживать в доме постоянную комфортную температуру и, самое главное, дышать чистым воздухом, а не сажей, копотью и угольной пылью.

Чтобы газифицировать села, «Газпром Кыргызстан» в 2019-2020 годах построил общей протяженностью 123 километра газораспределительных сетей: 79 километров в Александровке, 30 километров в Гавриловке и 14 километров в Романовке. Доступ к природному газу получили 3 тысячи 800 домов.

Жители Александровки и Гавриловки подключились к природному газу в 2020-м, а жители Романовки используют его в быту уже второй отопительный сезон.

Эдир Вундиза, житель Александровки: «В котельную я почти не захожу, аппаратура сама работает. А раньше приходилось все убирать: зола оседала, комната была в угольной пыли. Сейчас все чисто. И для себя удобно, и для здоровья лучше. Ведь есть люди, у кого угольный котел стоит прямо в доме. Это опасно, ведь там может быть и угарный газ. А с природным газом таких проблем нет».

Азия Токочбаева, жительница Романовки: «Разница между угольным и газовым отоплением огромная. Раньше, когда мы ездили в Бишкек в гости к детям, приходилось сразу спешить домой — топить печку. На угольном отоплении в доме к утру становилось холодно — нужно было вставать ночью и подкидывать топливо. Еще была проблема — надо было заранее копить деньги, чтобы купить уголь на зиму. Тем более мы живем в селе, еще и пенсионеры, нет стабильного заработка. Сейчас мы спокойны. Газовый котел работает, в гости ходим со свободной душой. А когда возвращаемся, дома всегда тепло. И, самое главное, руки наши чистые. А по деньгам нам нормально. За весь отопительный сезон выходит не более 25 тысяч. Это вполне подъемная сумма».