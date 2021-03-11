ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на право заключения договора купли-продажи телекоммуникационного оборудования, снятого с эксплуатации.

Торги состоятся в 15 часов 5 апреля 2021 года по адресу: Бишкек, проспект Чуй, 96.

Заявки принимаются до 10.00 5 апреля 2021 года.

Стартовая цена 20 003 708 (двадцать миллионов три тысячи семьсот восемь) сомов.

Шаг аукциона — 5 процентов от стоимости лота.

Гарантийный взнос — 1 000 185 сомов, перечислением.

Обращаться по телефону 0312 601 202; e-mail aartykbaeva@kt.kg.