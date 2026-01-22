Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ

На башенных часах здания ОАО «Кыргызтелеком» временно остановлено отображение времени. Причина — естественный износ механизма движения стрелок: на одной из шестеренок стерлись зубья, что привело к остановке хода.

Для восстановления точного хода часов требуется полная замена механизма с соответствующими техническими параметрами. Она будет проведена на обоих часовых циферблатах. Со стороны проспекта Чуй также зафиксирован сильный износ — механизм пока продолжает работать, однако нуждается в обновлении.

В настоящее время компания закупила необходимые механизмы и проводит работу по замене.

ОАО «Кыргызтелеком» информирует, что после замены механизма часы будут работать в штатном режиме, и благодарит жителей и гостей столицы за понимание.