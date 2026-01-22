13:33
Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ

На башенных часах здания ОАО «Кыргызтелеком» временно остановлено отображение времени. Причина — естественный износ механизма движения стрелок: на одной из шестеренок стерлись зубья, что привело к остановке хода.

Для восстановления точного хода часов требуется полная замена механизма с соответствующими техническими параметрами. Она будет проведена на обоих часовых циферблатах. Со стороны проспекта Чуй также зафиксирован сильный износ — механизм пока продолжает работать, однако нуждается в обновлении.

В настоящее время компания закупила необходимые механизмы и проводит работу по замене.

ОАО «Кыргызтелеком» информирует, что после замены механизма часы будут работать в штатном режиме, и благодарит жителей и гостей столицы за понимание.
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
