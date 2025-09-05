Проект «Умный город» теперь под управлением «Кыргызтелекома»

В рамках реализации компонента «Безопасного города» проекта «Умный город» функции управления и эксплуатации систем фиксации нарушений Правил дорожного движения официально передали ОАО «Кыргызтелеком».

Согласно постановлению кабинета министров, подписанному председателем Адылбеком Касымалиевым, аппаратно-программные комплексы с функциями фото- и видеосъемки теперь под контролем «Кыргызтелекома» и других уполномоченных органов.

Данные о нарушениях будут фиксировать в режиме реального времени и автоматически поступать в единую систему, что ускорит обработку информации и повысит безопасность на дорогах.

Документ закрепляет право госорганов и компаний, в частности «Кыргызтелекома», участвовать в установке, обслуживании и эксплуатации оборудования, строительстве инфраструктурных объектов, необходимых для функционирования системы, а также ответственность за это.

Контроль за реализацией нововведений возложен на администрацию президента. Постановление вступает в силу через десять дней.