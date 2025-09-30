12:33
Бизнес

«Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета

ОАО «Кыргызтелеком» информирует абонентов, что в связи с ремонтными и дорожными работами периодически происходят обрывы линий связи. В результате возможны временные перебои в предоставлении интернет-услуг.

Специалисты компании оперативно выезжают на место для устранения повреждений и восстановления стабильного соединения. Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов оставаться на связи, и прилагаем все усилия для минимизации неудобств.

В случае возникновения проблем с интернет-соединением просим обращаться на горячую линию по номеру 1812.

ОАО «Кыргызтелеком» приносит извинения за временные неудобства и благодарит клиентов за понимание.
