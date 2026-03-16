Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием

Представители отрасли связи, ветераны телекоммуникационной сферы и коллеги поздравляют выдающегося специалиста и государственного деятеля Салавата Турдуходжаевича Искакова с 85-летним юбилеем.

Салават Турдуходжаевич посвятил свою жизнь развитию связи и телекоммуникаций Кыргызстана. Его профессиональный путь начался в 1963-м после окончания Московского электротехнического института связи, где он получил специальность инженера электросвязи. С первых лет работы проявил себя как талантливый инженер и организатор, начав карьеру на телеграфно-телефонной станции Министерства связи.

В разные годы Салават Турдуходжаевич занимал ключевые должности в системе связи республики. Он возглавлял Фрунзенскую городскую телефонную сеть, руководил Иссык-Кульским производственно-техническим управлением связи, где активно участвовал в развитии региональной инфраструктуры и внедрении современных технологий. Под его руководством создана внутриобластная система связи Иссык-Кульской области и проведена ее автоматизация.

В 1976-м Салават Турдуходжаевич назначен заместителем министра связи Киргизской ССР. В этот период он внес значительный вклад в модернизацию и развитие средств связи республики, активно участвовал в организации работ по переводу городской телефонной сети на шестизначную нумерацию и внедрению новой техники.

Его профессиональный опыт и высокий авторитет были востребованы и на международном уровне. В 1981 году направлен во Вьетнам в качестве советника-консультанта по вопросам развития связи, где успешно работал на протяжении двух лет.

Значительную роль Салават Турдуходжаевич сыграл и в развитии столицы республики. С 1984-го он возглавлял Фрунзенский городской исполнительный комитет, в этот период в городе активно развивалась инфраструктура, строились новые жилые кварталы, социальные и культурные объекты, модернизировались дороги и городское хозяйство, преобразовывалась центральная часть города.

В 1991 году назначен первым министром туризма Республики Кыргызстан, где в условиях становления независимого государства участвовал в формировании стратегии развития новой отрасли экономики.

С 1996-го Салават Турдуходжаевич возглавлял совместное кыргызско-американское предприятие KATEL, где внес значительный вклад в развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры страны и укрепление устойчивости отрасли связи.

За многолетний труд и значительный вклад в развитие связи он удостоен государственных наград, включая орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд», а также почетные грамоты и ведомственные награды.

Связисты Кыргызстана, ветераны отрасли и коллеги выражают Салавату Турдуходжаевичу искреннюю благодарность за многолетний труд, высокий профессионализм и преданность делу развития связи.

ОАО «Кыргызтелеком» и ветераны связи от всей души желают крепкого здоровья, благополучия, долгих лет счастливой жизни.