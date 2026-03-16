Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием

Представители отрасли связи, ветераны телекоммуникационной сферы и коллеги поздравляют выдающегося специалиста и государственного деятеля Салавата Турдуходжаевича Искакова с 85-летним юбилеем.

Салават Турдуходжаевич посвятил свою жизнь развитию связи и телекоммуникаций Кыргызстана. Его профессиональный путь начался в 1963-м после окончания Московского электротехнического института связи, где он получил специальность инженера электросвязи. С первых лет работы проявил себя как талантливый инженер и организатор, начав карьеру на телеграфно-телефонной станции Министерства связи.

В разные годы Салават Турдуходжаевич занимал ключевые должности в системе связи республики. Он возглавлял Фрунзенскую городскую телефонную сеть, руководил Иссык-Кульским производственно-техническим управлением связи, где активно участвовал в развитии региональной инфраструктуры и внедрении современных технологий. Под его руководством создана внутриобластная система связи Иссык-Кульской области и проведена ее автоматизация.

В 1976-м Салават Турдуходжаевич назначен заместителем министра связи Киргизской ССР. В этот период он внес значительный вклад в модернизацию и развитие средств связи республики, активно участвовал в организации работ по переводу городской телефонной сети на шестизначную нумерацию и внедрению новой техники.

Его профессиональный опыт и высокий авторитет были востребованы и на международном уровне. В 1981 году направлен во Вьетнам в качестве советника-консультанта по вопросам развития связи, где успешно работал на протяжении двух лет.

Значительную роль Салават Турдуходжаевич сыграл и в развитии столицы республики. С 1984-го он возглавлял Фрунзенский городской исполнительный комитет, в этот период в городе активно развивалась инфраструктура, строились новые жилые кварталы, социальные и культурные объекты, модернизировались дороги и городское хозяйство, преобразовывалась центральная часть города.

В 1991 году назначен первым министром туризма Республики Кыргызстан, где в условиях становления независимого государства участвовал в формировании стратегии развития новой отрасли экономики.

С 1996-го Салават Турдуходжаевич возглавлял совместное кыргызско-американское предприятие KATEL, где внес значительный вклад в развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры страны и укрепление устойчивости отрасли связи.

За многолетний труд и значительный вклад в развитие связи он удостоен государственных наград, включая орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд», а также почетные грамоты и ведомственные награды.

Связисты Кыргызстана, ветераны отрасли и коллеги выражают Салавату Турдуходжаевичу искреннюю благодарность за многолетний труд, высокий профессионализм и преданность делу развития связи.

ОАО «Кыргызтелеком» и ветераны связи от всей души желают крепкого здоровья, благополучия, долгих лет счастливой жизни.
Материалы по теме
«Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Часть здания ОАО «Кыргызтелеком» в Бишкеке продали банку
«Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
Проект «Умный город» теперь под управлением «Кыргызтелекома»
На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
В части Бишкека плохо работает интернет. Мы выяснили причину
Интеллектуальная транспортная система создана при «Кыргызтелекоме»
«Кыргызтелеком» связал самое маленькое село Кыргызстана со всем миром
ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
Популярные новости
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Бизнес
Beeline представляет новый тариф &laquo;Укмуш&nbsp;АI&raquo; с&nbsp;безлимитным трафиком на&nbsp;ИИ Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с&nbsp;85-летием Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финграмотности в&nbsp;регионах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финграмотности в регионах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
16 марта, понедельник
14:50
Запретить ввоз гипсокартона на шесть месяцев планируют в Кыргызстане Запретить ввоз гипсокартона на шесть месяцев планируют...
14:48
Инфраструктурные проекты обсудили глава Минздрава Кыргызстана и посол Кореи
14:48
Депутат заявил о потенциальной угрозе продовольственной безопасности из-за ящура
14:46
Из-за стройки дом на грани разрушения: студент просит защитить семью в городе Ош
14:44
В жилмассиве «Калыс-Ордо» строится дополнительный корпус школы на 650 мест