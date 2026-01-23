18:41
Бизнес

«Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета

ОАО «Кыргызтелеком» продолжает активную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры и внедряет современную технологию, обеспечивающую качественно новый уровень доступа к интернету.

В рамках модернизации каждый абонент получает техническую возможность подключения к Сети со скоростью до 1 Гбит/с, что открывает широкие возможности для дистанционного обучения, бизнеса, цифровых государственных услуг и мультимедийных сервисов.

Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры проводится в следующих населенных пунктах:

Ошская область: села Правда и Мамажан Кара-Суйского района, села Кара-Кульджа и Ылай-Талаа Кара-Кульджинского района.

Джалал-Абадская область: села Комсомол и Кызыл-Сенир Сузакского района, село Арал Ноокенского района, село Кулук-Добо Аксыйского района, село Ак-Коргон Ала-Букинского района.

Таласская область: село Семетей Манасского района, село Кызыл-Октябрь Бакай-Атинского района.

Чуйская область: села Кыз-Моло и Беш-Терек Московского района, город Орловка и село Боролдой Кеминского района.

Бишкек: жилой комплекс «Жибек-Сити».

Нарынская область: села Кара-Суу, Дон-Алыш и Кум-Добо Кочкорского района, села Куланак и Учкун Нарынского района, село Байзак Джумгальского района.

Баткенская область: села Чек и Жаны-Жер Баткенского района.

Иссык-Кульская область: села Ананьево и Чон-Орукту Иссык-Кульского района, село Ак-Суу Ак-Суйского района, село Кара-Талаа Тонского района, жилой комплекс ГИК в Караколе.

Модернизация телекоммуникаций является важным этапом в развитии цифровой инфраструктуры Кыргызской Республики и направлена на сокращение цифрового неравенства, повышение качества телекоммуникационных услуг и обеспечение устойчивого развития регионов.

ОАО «Кыргызтелеком» продолжит поэтапное расширение сети и информирование населения о возможностях подключения к высокоскоростному интернету.

Следите за обновлениями и анонсами о начале подключений к высокоскоростному интернету от ОАО «Кыргызтелеком».

Справочная информация об услугах компании:

  • 1812;
  • +996509001812 — О!;
  • +996997001812 — Mega;
  • +996778001812 — Beeline.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/359067/
