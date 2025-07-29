На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду

ОАО «Кыргызтелеком» сообщает о запуске новой функции на обновленном сайте https://kt.kg — теперь оплатить услуги связи стало еще проще с помощью QR-кода.

На главной странице в разделе «Проверка баланса» при вводе лицевого счета автоматически формируется динамический QR-код, при наведении на который отображается сумма задолженности. Это позволяет быстро и удобно перейти к оплате в один клик со смартфона.

Также в разделе «Абонентам» → «Оплата услуг» размещен статичный QR-код, предназначенный для самостоятельного ввода данных. При его сканировании открывается форма, где абонент может указать лицевой счет и сумму оплаты — как за телефонию, так и за интернет.

Новая функция значительно упрощает процесс оплаты и доступна круглосуточно для всех клиентов компании.