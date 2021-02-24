Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно

8 февраля 2021 года Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР утвердило Строительные нормы СН КР 42-01:2020 — «Проектирование систем газоснабжения». Нормы предоставят возможность газифицировать новые объекты и сделают использование природного газа еще безопаснее.
Газификация ранее недоступных объектов поможет увеличить потребление газа, что положительно скажется на экологической обстановке. Новые строительные нормы вступят в силу 8 марта 2021 года.
Новые возможности по газоснабжению
К природному газу от распределительных сетей теперь можно подключить:
- 25-этажные жилые дома высотой до 75 метров и 18-этажные общежития высотой до 55 метров, апартаменты-отели и гостевые дома.
- Крышные котельные на 25-этажных жилых домах и на 18-этажных общественных зданиях.
- Предприятия общественного питания, пристроенные или расположенные на нижних этажах (кроме подвальных этажей) многоэтажных зданий.
- Котлы наружного размещения для отопления зданий.
Строительные нормы также позволят устанавливать газовое оборудование на цокольных этажах, прокладывать газопроводы в коридорах, на лестничных клетках и пролетах, в бороздах стен или короба. Теперь абоненты смогут объединить кухню и столовую (в квартирах с двумя и более жилыми комнатами), а газовые счетчики разрешено устанавливать в местах общего пользования — в коридорах, на лестничных клетках и площадках. Допускается выполнение подземных газопроводов из пластиковых труб, что позволит значительно снизить затраты на строительство распределительных газопроводов.
Усиление безопасности
Нормы расширят перечень требований к безопасности помещений при газификации и позволят установить приборы, которые помогут минимизировать аварийные ситуации:
- Обязательная установка газовых сигнализаторов на метан в каждой квартире. Это позволит контролировать загазованность и моментально обнаружить утечку газа.
- Подключение охранно-пожарной сигнализации (при ее наличии в здании) к газовым электромагнитным клапанам.
- Обязательная установка двух вентиляционных шахт в многоэтажных жилых домах — для местной механической вытяжки от газовой плиты и для общеобменной вентиляции кухни. Это обеспечит постоянную естественную вентиляцию газифицируемого помещения.