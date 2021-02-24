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Бизнес

Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно

8 февраля 2021 года Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР утвердило Строительные нормы СН КР 42-01:2020 — «Проектирование систем газоснабжения». Нормы предоставят возможность газифицировать новые объекты и сделают использование природного газа еще безопаснее.

Газификация ранее недоступных объектов поможет увеличить потребление газа, что положительно скажется на экологической обстановке. Новые строительные нормы вступят в силу 8 марта 2021 года.

Новые возможности по газоснабжению

К природному газу от распределительных сетей теперь можно подключить:

  1. 25-этажные жилые дома высотой до 75 метров и 18-этажные общежития высотой до 55 метров, апартаменты-отели и гостевые дома.
  2. Крышные котельные на 25-этажных жилых домах и на 18-этажных общественных зданиях.
  3. Предприятия общественного питания, пристроенные или расположенные на нижних этажах (кроме подвальных этажей) многоэтажных зданий.
  4. Котлы наружного размещения для отопления зданий.

Строительные нормы также позволят устанавливать газовое оборудование на цокольных этажах, прокладывать газопроводы в коридорах, на лестничных клетках и пролетах, в бороздах стен или короба. Теперь абоненты смогут объединить кухню и столовую (в квартирах с двумя и более жилыми комнатами), а газовые счетчики разрешено устанавливать в местах общего пользования — в коридорах, на лестничных клетках и площадках. Допускается выполнение подземных газопроводов из пластиковых труб, что позволит значительно снизить затраты на строительство распределительных газопроводов.

Усиление безопасности

Нормы расширят перечень требований к безопасности помещений при газификации и позволят установить приборы, которые помогут минимизировать аварийные ситуации:

  1. Обязательная установка газовых сигнализаторов на метан в каждой квартире. Это позволит контролировать загазованность и моментально обнаружить утечку газа.
  2. Подключение охранно-пожарной сигнализации (при ее наличии в здании) к газовым электромагнитным клапанам.
  3. Обязательная установка двух вентиляционных шахт в многоэтажных жилых домах — для местной механической вытяжки от газовой плиты и для общеобменной вентиляции кухни. Это обеспечит постоянную естественную вентиляцию газифицируемого помещения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/184397/
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