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Бизнес

Купите газовый котел и получите газ в подарок!

ОсОО «Газпром Кыргызстан» совместно с компанией «Балтгаз» повторно запускает специальную акцию для жителей Бишкека и Чуйской области.

В рамках акции абоненты получают подарочный объем природного газа. Для участия в акции необходимо в период с ноября 2020 года по 31 марта 2021-го приобрести газовый котел BaltGaz Turbo S или Baltgaz SL.

Преимущества BaltGaz Turbo S и BaltGaz SL: 

  1. BaltGaz Turbo S подойдут для домов площадью до 240 квадратных метров.
  2. Цена — от 28 тысяч сомов.
  3. Газовые котлы BaltGaz безопасны в использовании — имеют газ-контроль, предохранительный клапан.
  4. Автоматически регулируют температуру в доме.
  5. К моделям Turbo S можно подключить теплые полы.
  6. Бесшумная работа котла.
  7. Защита от замерзания. 

Как получить газ в подарок? 

  1. Позвоните по номеру: 0505 00 44 44.
  2. Подайте заявку на подключение газа в «Газпром Кыргызстан», если не подключены.
  3. Купите газовый котел упартнера акции — компании «Солмакс». Вы получите 200 кубов газа в подарок.

«В прошлом году подобная акция показала хорошие результаты, мы получили много положительных отзывов от наших абонентов. В этом году решено возобновить данную акцию к отопительному сезону. Акция позволит оценить все возможности природного газа и использовать его не только в качестве целей пищеприготовления, но и для обогрева жилья», — сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По словам директора компании «СолМакс» — официального дистрибьютора крупнейшего производителя котельного оборудования «Балтгаз» Дмитрия Макарова, потребителю предоставляются на выбор высокого российского качества двухконтурные котлы BaltGaz Turbo S или одноконтурные Baltgaz SL: «В рамках акции мы дарим каждому потребителю, который приобретает котел, 200 кубометров газа в подарок, который он может использовать в предстоящем отопительном сезоне. Для удобства жителей жилых массивов «Киргизия», «Чон-Арык», «Ынтымак», «Арча-Бешик», «Ак-Орго», «Ак-Ордо» мы открываем представительский офис в южной части города по адресу: улица Шералиева, 309/1».

Почему переход на природный газ снижает риски бронхолегочных болезней?

Природный газ выбрасывает в атмосферу на 50 процентов меньше углекислого газа в сравнении с углем. Газ не выделяет оксиды серы, копоть и золу — вещества, которые Всемирная организация здравоохранения признала вредными для органов дыхания.

Подключение к природному газу — это не только элементарные бытовые удобства, это, прежде всего, переход на качественно новый уровень жизни кыргызстанцев. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/173412/
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