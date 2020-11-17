Купите газовый котел и получите газ в подарок!

ОсОО «Газпром Кыргызстан» совместно с компанией «Балтгаз» повторно запускает специальную акцию для жителей Бишкека и Чуйской области.
В рамках акции абоненты получают подарочный объем природного газа. Для участия в акции необходимо в период с ноября 2020 года по 31 марта 2021-го приобрести газовый котел BaltGaz Turbo S или Baltgaz SL.
Преимущества BaltGaz Turbo S и BaltGaz SL:
- BaltGaz Turbo S подойдут для домов площадью до 240 квадратных метров.
- Цена — от 28 тысяч сомов.
- Газовые котлы BaltGaz безопасны в использовании — имеют газ-контроль, предохранительный клапан.
- Автоматически регулируют температуру в доме.
- К моделям Turbo S можно подключить теплые полы.
- Бесшумная работа котла.
- Защита от замерзания.
Как получить газ в подарок?
- Позвоните по номеру:
0505 00 44 44.
- Подайте заявку на подключение газа в «Газпром Кыргызстан», если не подключены.
- Купите газовый котел упартнера акции — компании «Солмакс». Вы получите 200 кубов газа в подарок.
«В прошлом году подобная акция показала хорошие результаты, мы получили много положительных отзывов от наших абонентов. В этом году решено возобновить данную акцию к отопительному сезону. Акция позволит оценить все возможности природного газа и использовать его не только в качестве целей пищеприготовления, но и для обогрева жилья», — сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.