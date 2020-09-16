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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату

С сентября 2020 года «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату потребленного газа.

Напомним, что с 1 марта компания по рекомендации правительства Кыргызской Республики для обеспечения безопасности населения и недопущения распространения COVID-19 на пять месяцев прекратила начисление пени за несвоевременную оплату газа. ОсОО «Газпром Кыргызстан» рекомендует в полном объеме погасить имеющуюся задолженность.

В случае несвоевременной оплаты газа компания в соответствии с действующим законодательством имеет право прекратить подачу голубого топлива и обратиться в судебные органы для принудительного взыскания задолженности.

Оплату газа можно произвести через платежные терминалы Pay24, Quickpay, «Оной», UMAI, «О!Терминал» и другие, а также через сайт и мобильное приложение компании, мобильные кошельки «Элсом», MegaPay, Balance, «О!Деньги», в кассах коммерческих банков и отделениях ГП «Кыргызпочтасы». В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции ОсОО «Газпром Кыргызстан» рекомендует использовать удаленные методы оплаты.

Также потребители природного газа могут произвести оплату в центрах обслуживания населения Бишкека по следующим адресам:

— улица Горького, 22. График работы: с понедельника по субботу с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00;

— улица Фучика, 19. График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Суббота и воскресенье — выходные;

— улица Ахунбаева, 186/1. График работы: с понедельника по субботу с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Сумму к оплате можно уточнить, зайдя в личный кабинет на сайте: www.gazprom.kg или скачав и зарегистрировавшись в мобильном приложении Gazprom.kg, доступном как для Android-, так и для iOS- платформ.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/165309/
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