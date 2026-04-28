MEGA — 20 лет, соединяя страну

Национальный оператор сотовой связи MEGA отмечает 20-летний юбилей. За это время компания прошла путь от первых звонков до современной цифровой экосистемы, став важной частью повседневной жизни миллионов кыргызстанцев.

Два десятилетия — это не просто временной рубеж, а история развития вместе со страной. Если раньше мобильная связь воспринималась как роскошь, то сегодня она стала базовой необходимостью. Все эти годы MEGA соединяла людей — помогала оставаться на связи с близкими, развивать бизнес и открывать новые возможности, охватывая регионы от Иссык-Куля до самых отдаленных районов Баткена, Нарына и Таласа.

История компании началась в 2006 году. Уже 17 апреля был принят первый звонок в call-центр — символический старт масштабной телеком-инфраструктуры.

Сегодня контакт-центр MEGA является одним из крупнейших в стране и обрабатывает около 7 миллионов обращений ежегодно. Спустя несколько дней, 26 апреля, была запущена сеть, что стало важной вехой в развитии связи в Кыргызстане.

В 2016 году MEGA получила статус государственного оператора сотовой связи. Это стало ключевым этапом, определившим не только стратегию развития, но и усилившим социальную ответственность компании перед страной и ее гражданами.

Дальнейшее развитие было связано с запуском мобильного кошелька MegaPay в 2017 году. Сервис объединил платежи, переводы и государственные услуги в одном приложении. Сегодня MegaPay предлагает более 4 тысяч сервисов, оставаясь одним из самых функциональных решений на рынке.

В 2022 году компания провела ребрендинг, обновив визуальную айдентику и стратегию развития, что позволило усилить позиции бренда и адаптироваться к новым требованиям цифровой эпохи.

В последние годы MEGA продолжает активно развивать инфраструктуру, устанавливая базовые станции в труднодоступных регионах — в высокогорных и приграничных районах, а также на стратегически важных объектах. На сегодняшний день сеть компании насчитывает более 3 тысяч базовых станций.

В 2026 году компания получила статус национального оператора сотовой связи, что стало еще одним подтверждением ее ключевой роли в развитии телекоммуникационной отрасли Кыргызстана.

Сегодня MEGA — это не только оператор связи, но и технологическая платформа, объединяющая коммуникации, финансы и цифровые сервисы. Компания продолжает внедрять инновации и расширять доступ к современным технологиям по всей стране.

Юбилей становится не только поводом подвести итоги, но и точкой дальнейшего роста. В компании отмечают, что впереди — новые решения, развитие сервисов и укрепление роли в цифровой трансформации Кыргызстана.

В свой день рождения MEGA благодарит каждого абонента и дарит бесплатный интернет.

Объем подарка зависит от того, как давно с компанией:

  • до 5 лет — 5 гигабайт,
  • от 6 до 10 лет — 10 гигабайт,
  • от 11 лет и дольше — 20 гигабайт.

Чтобы получить подарок, просто подключите специальный пакет в приложении MegaPay или наберите команду *400#.

Подарочный интернет будет доступен семь дней при активном тарифе.
