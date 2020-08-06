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Бизнес

Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store

В магазины O!Store поступили качественные и надежные пульсоксиметры по доступной цене.

Незаменимый прибор, который сегодня должен быть в каждом доме, доступен на выбор двух видов:

  • CMS 50 DL — 1 тысяча 490 сомов;
  • LK 88 — 990 сомов.

Гарантия на устройства: шесть месяцев.

Работает бесплатная доставка по Бишкеку при заказе в интернет-магазине ostore.kg.

Пульсоксиметр прост в использовании и непрерывно измеряет уровень кислорода в крови (сатурацию). 

Берегите себя и будьте здоровы. 

С заботой о вас, Мобильный оператор О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/161801/
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