Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store

В магазины O!Store поступили качественные и надежные пульсоксиметры по доступной цене.
Незаменимый прибор, который сегодня должен быть в каждом доме, доступен на выбор двух видов:
- CMS 50 DL — 1 тысяча 490 сомов;
- LK 88 — 990 сомов.
Гарантия на устройства: шесть месяцев.
Работает бесплатная доставка по Бишкеку при заказе в интернет-магазине ostore.kg.
Пульсоксиметр прост в использовании и непрерывно измеряет уровень кислорода в крови (сатурацию).
Берегите себя и будьте здоровы.
С заботой о вас, Мобильный оператор О!.