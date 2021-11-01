O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!

Мобильный оператор О! продолжает расширять сеть обслуживания в регионах и открывает очередной филиал сети O!Store в Оше по адресу:

улица Навои, напротив торгового центра «Пекин». Магазин открыт ежедневно с 09.00 до 19.00, без обеденного перерыва и выходных.

«Это уже седьмой магазин O!Store в Оше, который предоставляет полный спектр мобильных услуг для клиентов сети О!. Нам важно быть в шаговой доступности и создавать для города дополнительные возможности — новые рабочие места и удобный доступ к качественным услугам связи не только для ошан, но и для гостей южной столицы Кыргызстана», — отметил Равшан Бакиров, руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О!.

Свое открытие новый магазин по традиции празднует скидками до 20 процентов на аксессуары! Акция действует до 27 ноября 2021 года включительно. Количество товара по акции ограничено.

Но и это еще не все! Можно получить:

+20 гигабайт БЕСПЛАТНО при заказе любого смартфона онлайн на сайте ostore.kg;

Кешбэк 10% на баланс при покупке смартфонов новой линейки Realme и Tecno;

Кешбэк 1 тысяча сомов на баланс при покупке суперзащищенных смартфонов Blackview.

Приходите в магазины O!Store, чтобы:

решить любой вопрос по тарифам, подключить нужную услугу, получить детализацию;

бесплатно восстановить SIM-карту в случае утери;

пополнить баланс без комиссии;

всего за полчаса оформить смартфон в рассрочку или в кредит;

купить аксессуары для мобильных устройств;

обналичить денежные средства с кошелька «О!Деньги» из приложения «Мой О!» без комиссии и многое другое.

Узнать адрес ближайшего к вам филиала можно на сайте ostore.kg.

Мобильный оператор О! — всегда рядом!

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.