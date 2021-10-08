Умный ассортимент сети магазинов O!Store пополнился интереснейшими устройствами — приехали колонки «Яндекс.Станция».

Одна из них непременно станет центром вашего дома и добавит немного магии в привычные дела.

Я слышу вас и помогаю с делами. Поручите мне что-нибудь

Алиса поможет спланировать день и напомнит о важном. — Алиса, какая завтра погода в Бишкеке? — Алиса, что на дорогах? — Алиса, расскажи, какие сегодня новости. — Алиса, разбуди меня завтра в 7 утра на тренировку. — Алиса, напомни мне позвонить маме через полчаса. Лампы, розетки и домашняя техника слушаются Алису. По вашей просьбе она включит свет или добавит тепла в кондиционере.

Поможет выбрать кино для уютного вечера

Устраивайтесь поудобнее: умная колонка с Алисой поможет выбрать фильм и в хорошем качестве покажет его на телевизоре. А объемный звук полностью погрузит вас в атмосферу кино.

Поставит музыку под настроение

Подпевайте любимым артистам, слушайте радио и отдыхайте под шум моря — умная колонка включит, что попросите, и посоветует новую музыку. Она выдает отличный звук с мощностью, которой хватит для небольшой вечеринки.

Алиса развлечет детей

— Алиса, запусти сказку про Колобка. — Алиса, включи «От улыбки хмурый день светлей». А еще с Алисой можно просто поболтать.

Начать пользоваться колонкой просто: установите на свой смартфон приложение Yandex, которое есть и в App Store, и в Google Play, найдите в списке нужное устройство и следуйте подсказкам.

Встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi обеспечивают беспроводное подключение, а питание эта модель получает от обычной электрической сети напряжением 220 вольт. В верхней части колонки находится датчик, реагирующий на жесты. Если вам потребуется изменить громкость, включить или отключить звук, нужно всего лишь сделать движение рукой. Микрофоны при необходимости можно отключить и нажатием на кнопку.

Умные колонки доступны в разных цветах. В рассрочку «Яндекс.Станция» доступна от 1 тысячи 82 cомов в месяц, но покупать целиком выгоднее. Стоимость в зависимости от размеров колонки составит 5 тысяч 990 сомов за мини, 15 тысяч 990 сомов за колонку помощнее и 24 тысячи 990 сомов за макс-версию.

Заказывайте новинку по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.

O!Store — ваши умные цифровые покупки.

Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.