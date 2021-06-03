Пять причин купить электросамокат для передвижения по Бишкеку

Самокат в Бишкеке — это не просто развлечение, это средство передвижения для людей всех возрастов, совершенно незаменимое в условиях большого города. Приходите в магазины O!Store, где вам помогут подобрать идеальный вариант.
Вот пять преимуществ самоката:
Пробки, ожидание транспорта на остановке, толкучка в маршрутке — все это в прошлом. На самокате вы легко успеете первым туда, куда любое авто приедет с опозданием.
Самокат — это дешево. Стоит он недорого по сравнению с велосипедом или авто. Сокращаются транспортные расходы: обеспечена экономия на стоимости проезда или бензина.
Самокат — это полезно. Он укрепляет мышцы бедер и голеностопа, пресс, спину за счет постоянного контроля равновесия, сердце и сосуды, тренирует зрение.
Личный транспорт всегда под рукой — самокат легкий и компактный, складывается за 3 секунды и не занимает много места.
Кататься на самокате удобно в любой одежде, даже в платье.
В магазинах O!Store вы найдете электросамокаты SpeedRoll на любой рост и вес, разной мощности и размеров. Это высокотехнологичные самокаты с электроприводом. Все модели складные, имеют переднюю и заднюю амортизацию для гашения любых ударов и сглаживания неровностей. На дисплее электросамокатов вы сможете увидеть скорость и оставшийся заряд. Любую модель можно приобрести в O!Store в рассрочку.
Поторопитесь! Количество самокатов ограничено.
Закажите свой электросамокат на сайте ostore.kg, по телефону 0 705 007 000 или приходите в магазины O!Store по следующим адресам:
- улица Абдрахманова, 170/2;
- проспект Чуй, 155 — ТЦ «ЦУМ»;
- проспект имени Чингиза Айтматова, 3 — ТРЦ «Азия Молл»;
- улица Ибраимова, 115 — ТЦ «Дордой Плаза»;
- улица Токомбаева, 17/2, микрорайон «Асанбай» — ТЦ Tommi Mall;
- город Ош, проспект Масалиева, 16б.
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