Пять причин купить электросамокат для передвижения по Бишкеку

Самокат в Бишкеке — это не просто развлечение, это средство передвижения для людей всех возрастов, совершенно незаменимое в условиях большого города. Приходите в магазины O!Store, где вам помогут подобрать идеальный вариант.

Вот пять преимуществ самоката:

1 Пробки, ожидание транспорта на остановке, толкучка в маршрутке — все это в прошлом. На самокате вы легко успеете первым туда, куда любое авто приедет с опозданием.

2 Самокат — это дешево. Стоит он недорого по сравнению с велосипедом или авто. Сокращаются транспортные расходы: обеспечена экономия на стоимости проезда или бензина.

3 Самокат — это полезно. Он укрепляет мышцы бедер и голеностопа, пресс, спину за счет постоянного контроля равновесия, сердце и сосуды, тренирует зрение.

4 Личный транспорт всегда под рукой — самокат легкий и компактный, складывается за 3 секунды и не занимает много места.

5 Кататься на самокате удобно в любой одежде, даже в платье.

В магазинах O!Store вы найдете электросамокаты SpeedRoll на любой рост и вес, разной мощности и размеров. Это высокотехнологичные самокаты с электроприводом. Все модели складные, имеют переднюю и заднюю амортизацию для гашения любых ударов и сглаживания неровностей. На дисплее электросамокатов вы сможете увидеть скорость и оставшийся заряд. Любую модель можно приобрести в O!Store в рассрочку.

Поторопитесь! Количество самокатов ограничено.

Закажите свой электросамокат на сайте ostore.kg, по телефону 0 705 007 000 или приходите в магазины O!Store по следующим адресам:

улица Абдрахманова, 170/2;

проспект Чуй, 155 — ТЦ «ЦУМ»;

проспект имени Чингиза Айтматова, 3 — ТРЦ «Азия Молл»;

улица Ибраимова, 115 — ТЦ «Дордой Плаза»;

улица Токомбаева, 17/2, микрорайон «Асанбай» — ТЦ Tommi Mall;

город Ош, проспект Масалиева, 16б.

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