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Пять причин купить электросамокат для передвижения по Бишкеку

Самокат в Бишкеке — это не просто развлечение, это средство передвижения для людей всех возрастов, совершенно незаменимое в условиях большого города. Приходите в магазины O!Store, где вам помогут подобрать идеальный вариант.

Вот пять преимуществ самоката:

1

Пробки, ожидание транспорта на остановке, толкучка в маршрутке — все это в прошлом. На самокате вы легко успеете первым туда, куда любое авто приедет с опозданием.

2

Самокат — это дешево. Стоит он недорого по сравнению с велосипедом или авто. Сокращаются транспортные расходы: обеспечена экономия на стоимости проезда или бензина.

3

Самокат — это полезно. Он укрепляет мышцы бедер и голеностопа, пресс, спину за счет постоянного контроля равновесия, сердце и сосуды, тренирует зрение.

4

Личный транспорт всегда под рукой — самокат легкий и компактный, складывается за 3 секунды и не занимает много места.

5

Кататься на самокате удобно в любой одежде, даже в платье.

В магазинах O!Store вы найдете электросамокаты SpeedRoll на любой рост и вес, разной мощности и размеров. Это высокотехнологичные самокаты с электроприводом. Все модели складные, имеют переднюю и заднюю амортизацию для гашения любых ударов и сглаживания неровностей. На дисплее электросамокатов вы сможете увидеть скорость и оставшийся заряд. Любую модель можно приобрести в O!Store в рассрочку.

Поторопитесь! Количество самокатов ограничено.

Закажите свой электросамокат на сайте ostore.kg, по телефону 0 705 007 000 или приходите в магазины O!Store по следующим адресам:

  • улица Абдрахманова, 170/2;
  • проспект Чуй, 155 — ТЦ «ЦУМ»;
  • проспект имени Чингиза Айтматова, 3 — ТРЦ «Азия Молл»;
  • улица Ибраимова, 115 — ТЦ «Дордой Плаза»;
  • улица Токомбаева, 17/2, микрорайон «Асанбай» — ТЦ Tommi Mall;
  • город Ош, проспект Масалиева, 16б.

Товар сертифицирован, количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/196262/
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