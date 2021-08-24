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Бизнес

Где собрать ученика в школу?

Нужен новый рюкзак, детские смарт-часы или аксессуары для смартфона?

Все это можно купить в одном месте, еще и с хорошей скидкой!

В магазине O!Store в торговом центре «Бишкек Парк» только с 20 августа по 1 сентября действует СКИДКА до 20 процентов на аксессуары.

Готовьтесь к началу учебного года заранее.

Скидка 20 процентов действует на все аксессуары до 1 тысячи сомов. Скидка 10 процентов действует на все аксессуары стоимостью свыше 1 тысячи сомов.

Количество товара по акции ограниченно. Спрашивайте более подробную информацию об акции по номеру 0705 007 000 или на сайте ostore.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204891/
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