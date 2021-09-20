20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store

Цифровизация в Кыргызстане набирает обороты, и умные вещи для дома сегодня уже не кажутся фантастикой. Тем более давно работают специальные тарифы для умных устройств, а 4G LTE от Мобильного оператора О! охватывает уже более 99 процентов населенной территории страны.

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«Да будет свет!» — сказали вы и хлопнули в ладоши. Умный выключатель позволяет контролировать свет из приложения или голосом. Умные лампочки меняют цвет под ваше настроение и создают нужную атмосферу;

Умный выключатель позволяет контролировать свет из приложения или голосом. Умные лампочки меняют цвет под ваше настроение и создают нужную атмосферу; Робот-пылесос . Умный пылесос делает все сам: качественно очищает полы, подметает, делает влажную уборку и выключается после уборки. Только задайте программу и отдыхайте;

Умный пылесос делает все сам: качественно очищает полы, подметает, делает влажную уборку и выключается после уборки. Только задайте программу и отдыхайте; Электропианино . Вместо 300-килограммовой бандуры теперь можно купить клавиатуру весом чуть больше полкило! Идеальный вариант, чтобы привить интерес ребенка к музыке;

Вместо 300-килограммовой бандуры теперь можно купить клавиатуру весом чуть больше полкило! Идеальный вариант, чтобы привить интерес ребенка к музыке; Электробарабаны . Представьте, сколько весит обычная барабанная установка. Представили? В O!Store есть электронный аналог, который весит 0,5 килограмма и сравним по звучанию с профессиональными барабанами;

Представьте, сколько весит обычная барабанная установка. Представили? В O!Store есть электронный аналог, который весит 0,5 килограмма и сравним по звучанию с профессиональными барабанами; Есть даже ультразвуковой очиститель для удаления отпечатков пальцев, жировых следов и неприятных запахов с очков и ювелирных изделий.

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