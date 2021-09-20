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Бизнес

20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store

Цифровизация в Кыргызстане набирает обороты, и умные вещи для дома сегодня уже не кажутся фантастикой. Тем более давно работают специальные тарифы для умных устройств, а 4G LTE от Мобильного оператора О! охватывает уже более 99 процентов населенной территории страны.

Посмотрите, сколько всего ультрасовременного предлагает сеть магазинов O!Store, не забыв про акции и спецпредложения!

  • «Да будет свет!» — сказали вы и хлопнули в ладоши. Умный выключатель позволяет контролировать свет из приложения или голосом. Умные лампочки меняют цвет под ваше настроение и создают нужную атмосферу;
  • Робот-пылесос. Умный пылесос делает все сам: качественно очищает полы, подметает, делает влажную уборку и выключается после уборки. Только задайте программу и отдыхайте;
  • Электропианино. Вместо 300-килограммовой бандуры теперь можно купить клавиатуру весом чуть больше полкило! Идеальный вариант, чтобы привить интерес ребенка к музыке;
  • Электробарабаны. Представьте, сколько весит обычная барабанная установка. Представили? В O!Store есть электронный аналог, который весит 0,5 килограмма и сравним по звучанию с профессиональными барабанами;
  • Есть даже ультразвуковой очиститель для удаления отпечатков пальцев, жировых следов и неприятных запахов с очков и ювелирных изделий.

А еще беспроводные ирригаторы, умные контроллеры устройств, датчики движения, кнопки, розетки, пульсоксиметры, термометры, диспенсеры, ИК-пульты, приставки Mi TV, роутеры, электрические термосы, светильники и многое другое.

Покупайте выгодно и получайте подарки!

Кешбэк 10 процентов на смартфоны Realme или Tecno

При покупке любых смартфонов этих брендов в фирменных магазинах O!Store можно возвратить 10 процентов от суммы покупки на баланс или выбрать дополнительные аксессуары на сумму кешбэка.

Кешбэк + 1 тысяча сомов при покупке смартфонов Blackview

Акция на суперпрочные смартфоны Blackview продлена до 31 декабря 2021 года. Верните 1 тысячу сомов на свой мобильный счет и оцените смартфоны, которым не страшны жара и морозы, погружения в воду, пыль и столкновения с твердой поверхностью.

Пауэрбанк в подарок при покупке Xiaomi Redmi Note 9T

В акции участвует только модель с памятью 128 ГБ и только в определенных магазинах Бишкека и Чуйской области. Акция действует с 16 сентября до 31 октября 2021 года.

+20 ГИГАБАЙТОВ интернета в подарок!

Любой смартфон можно купить в рассрочку, а при заказе онлайн на сайте: ostore.kg можно получить дополнительно +20 ГБ БЕСПЛАТНО!

Адреса всех магазинов O!Store и актуальный график работы смотрите на сайте: ostore.kg. Все вопросы вы можете задать по телефону 0705007000.

O!Store — ваши умные цифровые покупки!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/207734/
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