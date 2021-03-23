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Бизнес

Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в O!Store

Самые крутые по цене/качеству смартфоны 2021 года, которые стоит купить сегодня.

O!Store подготовил для вас отличные бюджетные модели по минимальной цене, парочку крутых смартфонов среднего класса и лучшие по соотношению цены и качества новинки. Во всех магазинах O!Store любой смартфон можно купить в рассрочку или оформить кредит, а также получить +20 ГБ интернета бесплатно при покупке любого смартфона онлайн в ostore.kg. Бесплатная доставка действует в пределах Бишкека.

  • Samsung Galaxy A12 2021. Стоимость — 13 тысяч 290 сомов, в рассрочку — от 2 тысяч 315 сомов в месяц;
  • Tecno Spark 6. Стоимость — 14 тысяч 500 сомов, в рассрочку — от 2 тысяч 417 сомов в месяц;
  • Xiaomi Mi 10T Lite. Стоимость — 29 тысяч 990 сомов, в рассрочку — от 5 тысяч 498 сомов в месяц;
  • Tecno Spark 5 Pro. Стоимость — 11 тысяч 900 сомов, в рассрочку — от 1 тысячи 984 сомов в месяц;
  • Xiaomi Redmi Note 10. Стоимость — 19 тысяч 390 сомов, в рассрочку — от 3 тысяч 465 сомов в месяц.

Кстати, будьте активным покупателем сети O!Store, так вы получите больше билетов в рамках лотереи «Весенний драйв» и шанс выиграть одну из трех машин Hyundai или один из 200 смартфонов Tecno.

Первые победители уже определены. Впереди новые розыгрыши.

Получайте билеты за покупку смартфонов Tecno, регистрацию в приложении «Мой О!», идентификацию и пополнение кошелька «О!Деньги», пополнение баланса телефона от 200 сомов, оплату услуг через кошелек «О!Деньги». За каждое действие вам будут начислены лотерейные билеты.

Все подробности на сайте drive.o.kg. Спрашивайте интересующую информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан». Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021. Период проведения: с 07.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187266/
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