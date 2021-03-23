Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в O!Store

Самые крутые по цене/качеству смартфоны 2021 года, которые стоит купить сегодня.

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Samsung Galaxy A12 2021. Стоимость — 13 тысяч 290 сомов, в рассрочку — от 2 тысяч 315 сомов в месяц;

Tecno Spark 6. Стоимость — 14 тысяч 500 сомов, в рассрочку — от 2 тысяч 417 сомов в месяц;

Xiaomi Mi 10T Lite. Стоимость — 29 тысяч 990 сомов, в рассрочку — от 5 тысяч 498 сомов в месяц;

Tecno Spark 5 Pro. Стоимость — 11 тысяч 900 сомов, в рассрочку — от 1 тысячи 984 сомов в месяц;

Xiaomi Redmi Note 10. Стоимость — 19 тысяч 390 сомов, в рассрочку — от 3 тысяч 465 сомов в месяц.

Кстати, будьте активным покупателем сети O!Store, так вы получите больше билетов в рамках лотереи «Весенний драйв» и шанс выиграть одну из трех машин Hyundai или один из 200 смартфонов Tecno.

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Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк». Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан». Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021. Период проведения: с 07.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.