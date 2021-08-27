Получите кешбэк 10 процентов при покупке смартфонов Realme или Tecno в O!Store

O!Store продолжает находить для своих клиентов новые интересные бренды. Realme или Tecno объединяет главное — стремление сделать новейшие технологии доступными каждому и предложить минимальную стоимость за устройства с высокими для своего класса характеристиками.

Кешбэк 10 процентов

Теперь при покупке любых смартфонов Realme или Tecno в фирменных магазинах O!Store абоненты О! могут возвратить 10 процентов от суммы покупки на баланс. По желанию кешбэк можно использовать еще и на покупку аксессуаров.

Максимально на баланс можно возвратить до 2 тысяч 450 сомов! Солидная экономия, не так ли?

Вам нужно сделать всего три шага для выгодной покупки:

Купите любой смартфон Realme или Tecno в O!Store или закажите в интернет-магазине ostore.kg по телефону 0 705 007 000. Оплатите любым способом, будь наличный и безналичный расчет, подарочные сертификаты и даже в кредит. Получите кешбэк 10 процентов на баланс или выберите аксессуары на сумму кешбэка.

Спешите! Акция действует только с 27 августа по 30 ноября 2021 года включительно. Количество товара ограниченно.

Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

Кешбэк можно использовать только на услуги связи или покупку аксессуаров в момент приобретения смартфона. Кешбэк нельзя использовать в рамках сервиса «О!Деньги». Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.