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Бизнес

Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить

Интернет-магазин ostore.kg подобрал для ваших школьников пять вариантов, которые ответят главным требованиям.

Хороший смартфон для ребенка должен недорого стоить, не бояться ударов и работать шустро. Телефон должен стабильно работать и долго держать заряд, чтобы ребенок не остался без связи в самый неподходящий момент. Найдите свой вариант по душе и порадуйте вашего школьника качественным девайсом:

  • Xiaomi Redmi 9A — cмартфон с отличной производительностью, ведь любой ребенок любит играть в игры, постоянно фотографирует и сидит в социальных сетях. Для учебы и развлечений у этого телефона большой экран, отличная память на 32 ГБ, основная 13-мегапиксельная камера с искусственным интеллектом. Стоимость — 9 тысяч 700 сомов;
  • Samsung Galaxy A01 — в удобный и классический корпус поместили компоненты, которые стабильно и надежно обеспечивают юного пользователя самым необходимым функционалом. Камера на 13 Мп, яркий дисплей. Восемь ядер и 2 ГБ оперативной памяти способствуют плавной и корректной работе браузера, навигации, комфортному просмотру видеоконтента, а также адекватной работе образовательных программ. Стоимость — 8 тысяч 590 сомов;
  • Realme C21 Y — это огромный экран и классные яркие цвета. В нем мощный восьмиядерный процессор, З ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Стоимость — 11 тысяч 500 сомов;
  • Samsung Galaxy A02 2021 — качественный, красивый, удобный и шустрый смартфон с отличными камерами, который точно понравится вашему ребенку. Стоимость — 9 тысяч 490 сомов;
  • Tecno Itel Vision 1 Pro — идеальный смартфон для ребенка, который обожает игры и мультики. Большой и яркий экран, хорошая аудиосистема, чистый звук и достойная производительность. Стоимость — 8 тысяч 500 сомов.

Закажите любой смартфон в интернет-магазине ostore.kg по телефону 0 705 007 000 и получите +20 ГИГАБАЙТОВ интернета В ПОДАРОК! Доставка в пределах Бишкека бесплатная. Есть возможность оформить смартфон в рассрочку. Или приходите в магазины O!Store, консультанты помогут вам определиться с выбором. Адреса более 100 магазинов по всей стране вы найдете тут.

Товар сертифицирован, количество товара ограничено. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/205121/
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Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
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