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Бизнес

Купите смартфон в O!Store и получите подарок!

Совсем скоро 23 февраля. Хотите удивить в этот зимний праздник папу, мужа, брата или племянника?

O!Store приготовил идеи для всех и предлагает подумать о подарках к празднику заранее.

Беспроигрышный вариант — обновить ему смартфон. Тем более что при покупке некоторых моделей вы сами получите ПОДАРОК! Любой смартфон можно оформить в рассрочку или в кредит.

ТЕЛЕФОН В ПОДАРОК

При покупке смартфона TECNO Camon 12 Air вы получите телефон TECNO T301. Герой акции — современный супермощный смартфон, у которого:

  • тройная камера с возможностью делать сверхширокоугольные снимки + новый эффект боке;
  • емкая батарея на 4000 мАч;
  • максимальная производительность.

Подарочный TECNO T301 — надежный̆ и верный помощник. Небольшой кнопочный двухсимочник с мощным аккумулятором.

POWERBANK В ПОДАРОК

вы получите при покупке смартфона Xiaomi Poco M3. Тройная камера, мощный процессор, качественный звук и супермощный аккумулятор на 6000 мАч.

+20 ГБ ИНТЕРНЕТА БЕСПЛАТНО

вы получите при покупке любого смартфона онлайн в ostore.kg. Бесплатная доставка действует в пределах Бишкека. 

Сделать приятное можно даже относительно простой, недорогой вещью. Например, это могут быть беспроводные наушники или пауэрбанк, акустическая колонка или фирменная сумка/рюкзак RivaCase.

За подарками — в O!Store.

Внимание: действие акций ограничено. Акции проводятся во всех магазинах O!Store. Товар сертифицирован. Количество товара по акции и подарки ограничены. Спрашивайте более подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg. Адреса всех магазинов можно узнать по ссылке: https://ostore.kg/about/contacts/. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/184076/
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