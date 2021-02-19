Купите смартфон в O!Store и получите подарок!

Совсем скоро 23 февраля. Хотите удивить в этот зимний праздник папу, мужа, брата или племянника?

O!Store приготовил идеи для всех и предлагает подумать о подарках к празднику заранее.

Беспроигрышный вариант — обновить ему смартфон. Тем более что при покупке некоторых моделей вы сами получите ПОДАРОК! Любой смартфон можно оформить в рассрочку или в кредит.

ТЕЛЕФОН В ПОДАРОК При покупке смартфона TECNO Camon 12 Air вы получите телефон TECNO T301. Герой акции — современный супермощный смартфон, у которого: тройная камера с возможностью делать сверхширокоугольные снимки + новый эффект боке;

емкая батарея на 4000 мАч;

максимальная производительность. Подарочный TECNO T301 — надежный̆ и верный помощник. Небольшой кнопочный двухсимочник с мощным аккумулятором.

POWERBANK В ПОДАРОК вы получите при покупке смартфона Xiaomi Poco M3. Тройная камера, мощный процессор, качественный звук и супермощный аккумулятор на 6000 мАч.

+20 ГБ ИНТЕРНЕТА БЕСПЛАТНО вы получите при покупке любого смартфона онлайн в ostore.kg. Бесплатная доставка действует в пределах Бишкека.

Сделать приятное можно даже относительно простой, недорогой вещью. Например, это могут быть беспроводные наушники или пауэрбанк, акустическая колонка или фирменная сумка/рюкзак RivaCase.

За подарками — в O!Store.

Внимание: действие акций ограничено. Акции проводятся во всех магазинах O!Store. Товар сертифицирован. Количество товара по акции и подарки ограничены. Спрашивайте более подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg. Адреса всех магазинов можно узнать по ссылке: https://ostore.kg/about/contacts/. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.