16:06
USD 84.20
EUR 102.21
RUB 1.14
Бизнес

В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн

Многие уже успели оценить преимущества онлайн-покупок. Интернет-магазин ostore.kg удваивает бонус, и теперь при покупке любого смартфона вы получите еще больше интернета:

+20 гигабайт скоростного интернета на месяц!

Выбрать смартфон можно не выходя из дома, «гуляя» по сайту ostore.kg. Там вы найдете подробные характеристики устройств. Сможете сравнить одно устройство с другим, добавить в избранное, а специальное меню предложит вам с десяток похожих товаров, чтобы легче было выбирать.

Закажите любую модель в два клика с помощью консультанта на сайте или позвоните по номеру 0705007000, и мы оперативно оформим ваш заказ.

Доставка по Бишкеку бесплатная. Оформить любой смартфон в рассрочку или в кредит тоже можно онлайн — просто заполните форму по ссылке: https://ostore.kg/online.php

Покупать в O!Store— удобно и выгодно!

Акция действует с 10 февраля до 30 июня 2021 года. Бонус действует 30 дней с момента начисления. Проверить остаток бонусных гигабайтов интернета можно, набрав команду *828#. Подробнее на сайте ostore.kg и по телефону 0705007000.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/183149/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!
Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
Популярные новости
Компания &laquo;ЧЕТРА&raquo; планирует открыть производство бульдозеров в&nbsp;Кыргызстане Компания «ЧЕТРА» планирует открыть производство бульдозеров в Кыргызстане
Открытие нового филиала ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; Открытие нового филиала ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
Powerbank в&nbsp;подарок при покупке Xiaomi Poco M3&nbsp;в O!Store Powerbank в подарок при покупке Xiaomi Poco M3 в O!Store
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запустило услугу программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запустило услугу программных ККМ для бизнеса
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
Herbalife Nutrition удостоен медали &laquo;&#8470;&nbsp;1&nbsp;Выбор года 2020&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Herbalife Nutrition удостоен медали «№ 1 Выбор года 2020» в Кыргызстане
11 февраля, четверг
16:00
Бишкек, который мы теряем, или Как чиновники уничтожают памятники архитектуры Бишкек, который мы теряем, или Как чиновники уничтожают...
15:55
«Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
15:37
В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
14:58
В Кызыл-Кие в драке убили мужчину. Милиция задержала подозреваемых
14:57
Проект новой Конституции. В Кыргызстане появится Совет по делам правосудия