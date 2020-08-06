O!Store вернулись к прежнему графику и дарят скидку 30 процентов на аксессуары!

Рады сообщить, что магазины O!Store по всей стране вернулись к прежнему режиму работы и продолжают радовать клиентов различными акциями.

В магазинах, расположенных в торговых центрах Бишкека, можно купить аксессуары со скидкой 30 процентов.

«Мы не теряли времени даром и провели большую работу по обновлению наших магазинов. Где-то провели капитальный ремонт, обновили старые места работы и зарядились новыми силами для встречи с клиентами. Наши сотрудники подготовлены, маски и санитайзеры взяты на вооружение. Консультации по вопросам мобильной связи, помощь с выбором смартфона, аксессуара к нему или Wi-Fi роутера — к вашим услугам!» — отметил руководитель службы по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

В O!Store вы найдете смартфоны Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor, а также бюджетные Inoi, Jinga. Любой телефон можно купить в кредит или в рассрочку без первоначального взноса и процентов банка. Тут же вы можете подобрать аксессуары на выбор: чехлы на телефоны, защитные стекла, пленки, переходники, адаптеры и многое другое. Консультанты помогут подключить вам выгодный тариф от Мобильного оператора О!. Подробная информация по номеру 0705007000 и на сайте.

Добро пожаловать в O!Store— будем рады видеть вас снова!

Список магазинов, участвующих в акции:

«ЦУМ», 1-й этаж, проспект Чуй, 155;

«Бишкек Парк», этаж М1, улица Киевская, 148;

ГУМ «Чынар», 1-й этаж, проспект Чуй, 92;

Beta Stores 1, слева от центрального входа, проспект Чуй, 150а;

Beta Stores 2, 1-й этаж, улица Юнусалиева, 177/2;

Vefa, 1-й этаж, улица Горького, 27/1;

«Азия Молл», 1-й этаж, проспект Чингиза Айтматова, 3;

«Дордой Плаза», 1-й этаж, улица Ибраимова, 155;

«Беш Сары Сити», улица Бейшеналиевой, 42а, пересекает проспект Чуй.

Акция действует на аксессуары до 1000 сомов с 5 по 31 августа 2020 года включительно. Количество товара ограничено, товар сертифицирован. Кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в их предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.