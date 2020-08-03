«Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием

В июле 2020 года медсестра из больницы высокогорного села Сары-Могол записала видеообращение к односельчанам, где указала на острую нехватку медицинских масок, СИЗ, лекарственных препаратов и медицинского оборудования, в связи с чем медработники рискуют заразиться коронавирусом и не могут помочь пациентам в полном объеме.

«Газпром Кыргызстан» ответил на призыв и обеспечил сельскую больницу лекарствами и оборудованием. Жителям села Сары-Могол больше не придется ездить в соседние регионы за медицинской помощью, а медработникам — рисковать. Теперь врачи смогут лечить сельчан в полном объеме и при минимальных рисках для жизни и здоровья — в комплектах защиты, имея в запасе пульсоксиметры, тепловизоры, лекарственные препараты, кардиомонитор и кислородный концентратор.

«Когда в компании увидели обращение от медицинской сестры, решили сразу же оказать помощь. Медработники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты как в столице, так и в самых труднодоступных населенных пунктах Кыргызстана. Искренне надеемся, что жители села Сары-Могол теперь смогут получить полную и своевременную медицинскую помощь и ни один медработник не заразится коронавирусной инфекцией на рабочем месте», — отметили представители ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Справка. Село Сары-Могол находится в Алайском районе Ошской области на высоте 3 200 метров над уровнем моря. В селе имеется более 1 тысячи 100 домохозяйств с численностью населения около 6 тысяч человек.